توعية منشآت الأعمال غير المالية المحددة بمفهوم غسل الأموال

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، ورشتي عمل لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حضرهما أكثر من 1000 شركة من الأنشطة المصنفة.

ضمن القطاع وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، تم التركيز فيهما على توعية هذه المنشآت بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وركزت الورشتان على تعريف الشركات المستهدفة بخطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)، والمتطلبات الواجب تنفيذها من خلال تعيين موظف امتثال وإبلاغ وحدة المعلومات المالية عن المعاملات المالية المشبوهة، من خلال النظام وكيفية التعرف على تلك المعاملات.

تثقيف

وأعلنت الوزارة أنها ستنظم عدداً من الورش الإضافية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، موضحة أن الهدف الرئيس هو تثقيف الشركات المستهدفة بمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وزيادة الوعي لديها بأهمية مواكبة جهود الحكومة في ملف مواجهة غسل الأموال وتعزيز الامتثال لأحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أن في مقدمة الخطوات الإلزامية المطلوبة في المرحلة الراهنة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)، ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات) قبل انتهاء فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للائحة التنفيذية.

موضحة أن عدم التسجيل يعرض المنشأة المخالفة لعقوبات قد تصل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، أو الغرامات، التي تبدأ من 50 ألفا حتى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم وإيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة بناء على أحكام القانون، موضحة أن موقع الوزارة يوفر المعلومات الكاملة والخطوات المطلوبة في هذا الصدد، فرابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية هو:

(economy.gov.ae/‏‏‏arabic/‏‏‏AML/‏‏‏Pages/‏‏‏goAML-registration.aspx)، ورابط خطوات التسجيل بنظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات هو: (economy.gov.ae/‏‏‏arabic/‏‏‏AML/‏‏‏Pages/‏‏‏circulars-notices.aspx)، أما رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية فهو: (economy.gov.ae/‏‏‏arabic/‏‏‏AML/‏‏‏Pages/‏‏‏default.aspx).

تكثيف

وقالت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف جهود التوعية والرقابة كونها أساساً لضمان التزام هذه منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال قبل انتهاء فترة السماح في 31 مارس الجاري.

استفسارات

أهابت وزارة الاقتصاد بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل معها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة، مشيرة إلى أنها ستنظم خلال الأيام الأسابيع القريبة المقبلة حملات تفتيش ميدانية للرقابة على مدى التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها بالتسجيل في النظامين، واتخاذ التدابير المرتبطة بهما.

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