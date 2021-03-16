منصة سمارت كراود تحقق 400 % نمواً

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت سمارت كراود (SmartCrowd)، المنصة الرقمية المتخصصة بالاستثمار والتمويل العقاري الجماعي، تحقيق نموٍ بنسبة 400 % وتوزيع عائدات تخطّت مليون درهم إماراتي على مساهميها، منذ حصولها على رخصة تنظيمية كاملة من سلطة دبي للخدمات المالية.

وتأسست سمارت كراود بصفتها شركةً محلية في الإمارات، وكانت من أوائل الشركات التي استفادت من بيئة العمل التنظيمية المتكاملة لسلطة دبي للخدمات المالية.

وحققت الشركة نمواً مُلفتاً بعد حصولها على الترخيص التنظيمي في نوفمبر 2019، وتمتلك اليوم مكاتب تابعة لها في سوق أبوظبي العالمي، ومقر برنامج مسرّع الأعمال «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي.

وأشار صدّيق فريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة سمارت كراود، إلى أن ما حققته المنصة من نجاح يُعزى إلى التزامها بنموذج أعمال متكامل يتيح الفرص أمام الأفراد للاستثمار في عقارات مُدرّة للدخل، بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 5 آلاف درهم.

ويعتمد نجاح نموذج العمل على تطبيق آلية خاصة بها تقوم على تقييم 100 نقطة، والاستفادة من البيانات المستقلة لتقييم العقارات الأكثر جاذبية للاستثمار قبل إدراجها في المنصة.

وتُدرج العقارات لمدة 30 يوماً، مع منح المستثمرين فرصة التملّك جزئياً حتى سداد كامل قيمة العقار.

ويلي ذلك تقسيم العقارات إلى أسهم ملكية بالاعتماد على أدوات ذات أغراض خاصة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، ليتم توزيع الأسهم بشكل تناسبي بناءً على حجم الاستثمار.

ويضمن ذلك للمستثمرين الاستفادة من دخل إيجار العقارات، مع إمكانية بيع أسهمهم في أي وقت والتخارج من الاستثمار.

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