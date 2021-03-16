10 شركات ناشئة من 6 قارات تتنافس ضمن تحدي «غلفتينر» لمستقبل الموانئ

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «غلفتينر» وهي إحدى الشركات الخاصة المتخصصة عالمياً في تشغيل الموانئ، اختيارها 10 شركاتٍ ناشئة من 6 قارات للتأهل للمراحل النهائية والمنافسة على ابتكارات سلاسل الإمداد ضمن فعالية «تحدي مُستقبل الموانئ 2021» الذي تنظمه الشركة.

وسيستقطب هذا الحدث المبتكرين ورواد القطاع لمناقشة الآفاق المُستقبلية لأنشطة الموانئ واللوجستيات من خلال مُلتقى افتراضي يُبث على الهواء مباشرةً حول العالم.

وسيشكل المُلتقى ختام «تحدي الشركات الناشئة لمستقبل الموانئ» والذي يستهدف تحديد الشركات الناشئة ذات التقنيات المتفوقة والقادرة على إحداث التحول في قطاع الموانئ واللوجستيات.

وقامت «غلفتينر» بالشراكة مع المنصة العالمية للابتكار «OneValley»، بتقييم أكثر من 2000 مُشاركة خلال عملية الاختيار بهدف الوصول إلى قائمة نهائية تتضمن 250 من الحلول التقنية الأعلى مُلاءمة من أكثر من 200 مدينة.

وتضمنت الحلول والمشاركات المُقدَّمة شركاتٍ بمُختلف مراحل نموها، في حين ركَّزت المسابقة على الشركات في مُستهل مسيرتها لإفساح المجال أمامها للاستفادة من الخبرات التشغيلية وإثبات المفاهيم الذي تتيحها «غلفتينر» لتمكين تلك الشركات من مواصلة تطوير مُنتجاتها.

واستندت عملية الاختيار إلى معايير دقيقة، وتمكنت من الوصول لقائمةٍ نهائية تتضمن 10 شركاتٍ ناشئة كانت الأكثر نجاحاً في إثبات إمكاناتها من خلال عرض مشاريعها على كبار الإداريين لدى «غلفتينر» ورواد هذا القطاع عالمياً.

تصميم المستقبل

وقال تشارلز منكورست، الرئيس التنفيذي لدى «غلفتينر»: تتمثل غايتنا في تحديد نخبة رواد الأعمال والمفكرين الذين يُمكننا العمل بالشراكة معهم لإعادة تصميم مُستقبل قطاع الشحن واللوجستيات.

ولقد شهدنا طوال هذا التحدي إمكاناتٍ مُذهلة للشركات التكنولوجية الناشئة والصاعدة. ومن شأن هذه الابتكارات أن تُحدث تأثيراً طويل الأمد على مُستقبل القطاع، ويُسعدنا في «غلفتينر» أن نقود هذا المسار، وسنواصل التزامنا بتطوير الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة القادرة على إعادة رسم معالم هذا القطاع.

تقييمات شاملة

قال نيخيل سينها، الرئيس التنفيذي، «OneValley»: إنَّ مبادرات «غلفتينر» لتشجيع رواد الأعمال على تحقيق التحول في قطاع الموانئ واللوجستيات قد ساعدتنا في تحديد عدد من الشركات المُبتكِرَة ذات الإمكانات الواعدة من وأنحاء العالم. وقد تخلل عملية الاختيار تقييمات شاملة ومقابلات مُكثَفة، الأمر الذي جعل القائمة النهائية تتضمن أفضل التقنيات الواعدة والصاعدة القادرة على دفع مسيرة التحول ضمن القطاع عالمياً.

وتوفر فعالية «مستقبل الموانئ 2021» للشركات المدرجة على القائمة المختصرة منصة عالمية افتراضية لتقديم الحلول المتطورة في مجالات إنترنت الأشياء والأطباء الآليين «روبو-دكتور» والذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار والبيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة والبلوكتشين من أجل الحصول على فرصة الفوز بجوائز مالية واستكشاف إمكانية تطبيق أو تطوير حلولها بشكل مشترك مع «غلفتينر».

الشركات الناشئة المتأهلة:

1- آرتيمس روبوتكس (Artemis Robotics)

2- أوثينتيسيتي (Authenticiti)

3- كرييشن لابس (Creation Labs)

4- دوكتيك (Docktech)

5- إي يارد (eYARD)

6- آيرونيون (IronYun)

7- مويكو (Moeco)

8- مورفيس نتوورك (Morpheus Network)

9- ثروبت (ThroughPut)

10- زينار (Zainar)

فعالية افتراضية

وستقام فعالية «مستقبل الموانئ 2021» عبر الإنترنت الخميس (18 الجاري)، بالإضافة إلى عروض المنتجات التي ستقدمها الشركات المدرجة في القائمة المختصرة، ستشهد الفعالية محادثات من رواد الفكر في المجال حول الابتكارات والتقنيات المتطورة ضمن سلسلة الإمداد والمنظومة اللوجستية، وما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة.

وسيقدم بدر جعفر، رئيس المجلس التنفيذي لشركة «غلفتينر» والرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، الشركة الأم لـ«غلفتينر»، الكلمة الافتتاحية، يلي ذلك جلسات لكبار المسؤولين في قيادة «غلفتينر»، ونيخيل سينها، الرئيس التنفيذي لشركة «وان فالي» (OneValley)، ومجموعة مكونة من قادة الفكر في مجال الابتكار في سلاسل التوريد.

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