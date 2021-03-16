«غاز الإمارات» تحصل على نسخة متقدمة من «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2020»

المصدر: دبي - البيان

حازت شركة «غاز الإمارات» على النسخة المتقدمة من «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2020» للعام العاشر على التوالي وللعام الثاني ضمن تصنيف النسخة المتقدّمة، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها غاز الإمارات ومجموعة إينوك لإحداث أثرٍ إيجابي في مكان العمل، والسوق، والمجتمع، والبيئة.

وترصد النسخة المتقدّمة من الجائزة جهود الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن سبعة معايير بالمقارنة مع أربعة معايير للنسخة القياسية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لا تزال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تحظى بدور كبير ومتزايد في المجموعة، ومن شأن تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية أن يقودنا نحو دعمٍ أكبر للمجتمعات التي نعمل فيها، وهو ما يسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤيتنا كشركة رائدة ومتكاملة في قطاع الطاقة تحقق ربحية عالية وتعزز قيم المسؤولية الاجتماعية في ذات الوقت».

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