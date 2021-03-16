"بن غاطي" ستسلم مشروع "بن غاطي أفينيو" في دبي قبل موعده بنحو عام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "بن غاطي للتطوير"، الشركة العاملة في قطاع التطوير العقاري بدولة الإمارات، عن تسليم المرحلة الثانية من مشروع "بن غاطي أفينيو" قبل موعده بنحو عام من المهلة المحددة للمشروع، في إنجاز يحسب لصالح الشركة وقدرتها على التنفيذ والتزامها الكبير بمواعيد التسليم واستكمالاً لالتزامها أمام عملائها في تقديم أفضل الخدمات.

يعتبر مشروع "بن غاطي أفينيو" واحداً من المشاريع المميزة التي تقع في منطقة الجداف بمدينة دبي الطبية، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 600 مليون درهم، ويمتد على مساحة نحو مليون قدم مربعة.

والمشروع عبارة عن برج سكني مكون من 35 طابقاً يضم 650 وحدة سكنية (454 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، و110 شقق من غرفتي نوم، و86 شقة من ثلاث غرف نوم)، إضافة إلى 28 فيلا "تاون هاوس" تضم ثلاث غرف نوم.

وتعد تشطيبات المشروع واحدة من أرقى التشطيبات استخدمت فيها مواد عالية الجودة، ويضم العديد من المرافق بما في ذلك قاعة رياضية، حمام سباحة، مسبح للأطفال، منطقة لعب للأطفال، متجر للبيع بالتجزئة، ردهة استقبال كبيرة، مواقف للدراجات، 7 طوابق من مواقف السيارات المغطاة، ومصعد بانورامي.

وبموقعه المميز المطل مباشرة على خور دبي وأفق دبي الشهير، يمتاز المشروع باللون البرتقالي المميز لمشروعات "بن غاطي"، وتم تجهيزه بوسائل الراحة لتساعد في الوصول إلى نمط حياة حضري.

ويتمتع السكان في الجداف بسهولة الوصول الى مترو دبي بالإضافة الى المعالم والأماكن الرئيسية الأخرى مثل مستشفى لطيفة ومركز وافي مول ودبي مول ولا يمكن أن ننسى المعلم العالمي الشهير (برج خليفة) بالإضافة إلى مركز دبي المالي العالمي والذي يقع كليهما على بعد 5 دقائق فقط من الجداف.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن الموعد المبكر لتسليم المرحلة الثانية لأحدث مشاريعنا العقارية في دبي حيث كان مقرراً الانتهاء منه وتسليمه في أواخر عام 2022، ولكن نظراً لنسب الإنجاز المحقة على أرض الواقع تقرر تسليمه في الربع الأول من نفس العام".

وأضاف: "يعتبر التسليم المبكر إنجازاً إضافياً يحسب لصالح الشركة وقدرتها على التنفيذ والتزامها بمواعيد التسليم المحددة، ويأتي تعزيزاً لسمعة بن غاطي كمطوّر عقاري يعطي الأولوية لاحتياجات العميل".

وأشار إلى أنه منَ المُتعارف عليه في عالم العقارات أن المطور الذي يقوم بتسليم المشروع في الموعد المُحدّد له يعزز من ثقة العملاء في قدرات الشركة ويزيد الرغبة في الاستثمار في عقاراتها.

وأكد بن غاطي أن الجائحة أثرت على تأخر الإنجاز لدى بعض الشركات العقارية مع تعطل الأنشطة بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، إلا أن "بن غاطي" جعلت من هذا تحديا لها ونجحت فيه ليتم إنجاز المشروع قبل عاما من موعده تسليمه.

وأفاد بأن شركته تواصل تفوقها في الالتزام بمواعيد التسليم لمشروعاتها دون تأخير مما يعزز من ثقة العملاء، موضحاً أنها قامت بتسليم 31 مشروعاً من أصل 35 مشروعاً تم إطلاقهم منذ 2015.

ولفت الرئيس التنفيذي، إلى القطاع العقاري في دبي يثير شهية المستثمرين في الوقت الراهن مع تحسن عوامل السوق الداعمة للشراء وقرب انطلاق فاعليات معرض إكسبو دبي في أكتوبر 2021.

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