«التزام» تمكّن جيل الشباب عبر برنامجٍ تدريبي لتطوير ودعم المواهب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة التزام لإدارة الأصول»، إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول في الشرق الأوسط، إتاحتها لبرنامج تدريب عملي يمتد على مدى فصل دراسي واحد ويندرج البرنامج في إطار الثقافة المؤسسية للمجموعة «Get Wonky»، والتي تُعتبر إطاراً شاملاً ومتكاملاً لتعزيز الأعمال وفق آلية مصممة خصيصاً لتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بأداء القوى العاملة ودفع مسار النمو المستدام للإيرادات.

ويستهدف البرنامج الراغبين بالمشاركة من كافة الجنسيات، مع تركيز خاص على استقطاب ورعاية وتأهيل المواهب الإماراتية الشابة، انسجاماً مع حرص مجموعة «التزام» على المساهمة في دعم التوجه الوطني نحو تمكين القطاعات الحيوية وتحقيق أهداف سياسة التوطين التي تتبنّاها حكومة الإمارات لتحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال البشري المواطن.

معايير احترافية

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة التزام لإدارة الأصول»: نحن ملتزمون بمواصلة دعم مساعي حكومة الإمارات الحثيثة لتمكين الشباب الإماراتي وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الاحترافية والتميّز لتكون قادرة على دفع مسيرة التقدم والنماء، وهو ما يُعتبر ركيزة أساسية لثقافتنا المؤسسية «Get Wonky» والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق قيمة مضافة وبصمة إيجابية على المستوى المحلي.

وفي إطار البرنامج العملي، سيحظى المتدربون بفرصة اكتساب خبرات عملية من خلال التواصل المباشر مع نخبة الخبراء، إلى جانب تعلم استراتيجيات الأعمال وصقل مهارات الاتصال الفعال.

وتشارك جميع الشركات التابعة لـ«مجموعة التزام لإدارة الأصول» في البرنامج العملي بما فيها «ثري سكستي كوميونيتيز»، و«تفوق لإدارة المرافق»، و«أومنيوس»، و«800 تيك»، و«فيكسيس»، و«أوريون تيك» (OrionTEK).

وعلى سبيل المثال، ستقدم «ثري سكستي كوميونيتيز» تجربة عملية في مختلف المجالات ذات الصلة بإدارة المجمعات وتعزيز رفاهية السكان ورضا العملاء، إلى جانب جمعيات ملاك المنازل والفعاليات المجتمعية والتعامل الفعال مع السكان وغيرها.

وأضاف كريس روبرتس: نؤمن بأنّ تحديد المواهب الشابة واستقطابها ورعايتها واستبقائها يلعب دوراً محورياً في تطوير أي مؤسسة.

ونتطلع، من خلال برنامج التدريب العملي، إلى دعم الشباب المقيمين في الإمارات وتوفير فرص واعدة أمامهم للتعلم وبناء القدرات وتطوير الإمكانات في مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة الأصول، بما يؤهلهم بالشكل الأمثل لبناء مستقبل مهني ناجح ضمن أحد القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

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