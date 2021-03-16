«إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: العملات المشفرة لا تزال في الأغلب أدوات مضاربة

المصدر: دبي- البيان

قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير نشرته مؤخراً: «إن هناك موجة جديدة من الاهتمام بالعملات المشفرة بعد الارتفاع الأخير في سعر البتكوين.

لكن الوكالة تعتقد أن هذه العملات لا تزال تمثل أدوات للمضاربة وليست وسيلة للتجارة». جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة اليوم بعنوان: «العملات المشفرة لا تزال في الأغلب أدوات مضاربة، وليست وسيلة للدفع».

وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة: «نعتقد أن الجهات التنظيمية وتزايد الثقة بين الناس هما مفاتيح الاستخدام الأوسع لهذه العملات.

ونرى أن هناك فرصة لاعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية على نطاق واسع وسيلة للدفع أكبر من العملات الرقمية الخاصة، في المدى الطويل. ونرى أيضاً أن الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة، والسيولة العالية.

وتزايد توقعات التضخم، والتقييمات المرتفعة للأوراق المالية الأخرى من المحتمل أنه قد يكون أسهم بتجدد اهتمام المستثمرين بالبتكوين. يرى بعض المستثمرون البتكوين على أنها تنافس الذهب والسلع الأخرى ملاذاً للحفاظ على القيمة وللتحوط ضد التضخم».

وأضاف: «في تحليلنا للمخاطر لاحظنا أن البصمة البيئية لهذه الأدوات، بشكل رئيسي البتكوين، كبيرة بحسب تقارير. على سبيل المثال، استهلكت البتكوين العام الماضي كمية من الطاقة الكهربائية يمكن مقارنتها إلى حد كبير مع كمية الطاقة المستهلكة في هولندا أو الإمارات.

ومع ذلك، نرى أن تقلب أسعار العملات المشفرة يشكل خطراً محدوداً على المؤسسات المالية التي نُصنفها. نعتقد أن الانهيار في قيمة العملات المشفرة سيكون مجرد موجة صغيرة في قطاع الخدمات المالية لن تؤدي إلى زعزعة استقرار أو إضعاف الجدارة الائتمانية للبنوك التي نصنفها.

وقد تكون بعض البنوك النشطة في التسويق لصناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة عرضة لإساءة بيع المنتج أو مخاطر السمعة إذا ما انهارت الأسعار. من الممكن القول إن المشترين قد لا يدركون فعلاً مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية».

وأضاف دمق: «ما يمكن أن يزيد من المخاطر على البنوك المصنفة هو الاعتماد الواسع للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

في الواقع، هذه البنوك قد تواجه تغييرات أو حتى زعزعة في نماذج أعمالها، والأمر الآخر الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الأسواق المالية هو تكنولوجيا دفتر الأستاذ- البلوك تشين - الموزعة للعملات الرقمية، والذي تعمل العديد من المؤسسات المالية التقليدية على استخدامه لأغراض عدة».

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