10 فوائد إيجابية للقطاع العقاري من «خطة دبي 2040»

المصدر: دبي - البيان

أكد الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، أن القطاع العقاري في إمارة دبي سيكون أبرز المستفيدين من «خطة دبي الحضرية 2040»، والتي تركز على الاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في الإمارة خلال العقدين الحالي والمقبل.

وقال الزرعوني، إن اعتماد الخطة الجديدة يؤكد ريادة دبي العالمية، واستمرارها في النمو رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها دول العالم الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف البنية التحتية، وزيادة محفزات التنمية العقارية، ودعم موقع دبي مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتسليط الضوء على القطاع العقاري المحلي الذي يتسم بالتطور المستمر والإبداع.

وأضاف أن الخطة الحضرية العشرينية تأتي بمثابة الدفعة القوية التي تصب في القطاع العقاري والأطراف المرتبطة به ما يوفر فرصا عقارية كبيرة للتطوير والتي تمتد في طول دبي وعرضها وخصوصا في المناطق الجديدة.

وأوضح الزرعوني أن الفوائد العشرة التي سوف يجنيها القطاع العقاري في دبي من خطة دبي الحضرية 2040، تتلخص في الآتي:

الفائدة الأولي: إنشاء مناطق مركزية جديدة

يحمل إنشاء مناطق مركزية جديدة المشمول في خطة دبي الحضرية 2040، انتعاشة قوية للقطاع العقاري لا سيما مع البدء في إنشاء مجمعات سكنية كبيرة على غرار المدن الكبيرة وضواحيها مثل لندن وباريس، ومن المنتظر أن تشهد الإمارة تشييد مناطق مركزية على غرار منطقة وسط مدينة دبي أو ما تعرف باسم "داون تاون دبي" بمقدار 4 إلى 5 مناطق، وينعكس خلق مجتمعات عمرانية جديدة بشكل عام بالإيجاب على قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري.

الفائدة الثانية: تطوير البنية التحتية

يتيح الاهتمام بمرافق البنية التحتية بكافة أقسامها واستغلالها بشكلٍ مثالي، المزيد من الفرص في كافة القطاعات ولكن يبرز القطاع العقاري الأكثر استفادة من تطوير وجودة البنية التحتية التي تمثل سببا رئيساً في اختيار منطقة العقار، كما تلعب دوراً هاماً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل ونمط حياة راقية ومريحة.

ووفق الخطة، يتم تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق والخدمات والترفيهية، لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكل مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.

الفائدة الثالثة: دعم جودة الحياة

يستفيد القطاع العقاري أيضا بشكل غير مباشر من تركيز الخطة على تلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده دبي وفقاً لأرقى معايير جودة الحياة ومواكبة احتياجات سكانها عبر مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، والتي سيتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وسيتم إنشاء شبكة من المسارات الخضراء تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، لتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، وذلك بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.

الفائدة الرابعة: مستوى أعلى من الزخم العقاري

تساهم خطة دبي الحضرية 2040 في تعزيز اقتصاد دبي من خلال جذب الاستثمارات ليس من أنحاء المنطقة فحسب بل ومن العالم أجمع إلى جانب استضافة السياح القادمين سواء للأعمال أو للترفيه وكل هذا سيسهم في تحقيق مستوى أعلى من الزخم لسوق العقارات في دبي.

الفائدة الخامسة: جذب المستثمرين العقاريين

تعزز الخطة من مكانة دبي كوجهة لمستثمري العقارات العالميين، وتبرز أهميتها أيضاً في إمكانية جذب شريحة جديدة من المستثمرين بشكل مباشر وغير مباشر، ما يدعم الإقبال بقوة على شراء العقار والاستثمار فيه، وسط خطط طموحة طويلة الأجل للتنمية المستدامة في الإمارة.

وسيكون الرواج الكبير المتوقع والنشاط الاستثماري المصاحب للخطة الحضرية بمثابة عامل جذب للشركات العقارية العالمية التي ستكون أمام فرصة جيدة لدخول السوق، مع زيادة العوائد الاستثمارية وزيادة جاذبية وقوة القطاع العقاري.

الفائدة السادسة: زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية

ومع «خطة دبي 2040» فإن دبي مقبلة على طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة القادمة مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة، وهذا النمو السكاني الكبير سيزيد بالتأكيد من طلب العقارات السكنية والتجارية خلال العشرون عاماً المقبلة.

الفائدة السابعة: زيادة تدفقات السيولة

تساعد الخطة على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، وضخ مزيد من السيولة اللازمة لإطلاق مشروعات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على العقار.

الفائدة الثامنة: تسريع إطلاق مشروعات جديدة

تساعد الخطة على تحفيز المطورين العقاريين في الدولة على توسيع رقعة المشروعات السكنية، والتي من المتوقع أن يزداد عليها الطلب خلال الفترة المقبلة، كما ستتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%.

الفائدة التاسعة: نمو الأصول العقارية الخدمية

تساهم الخطة في دعم نمو الاستثمارات في الأصول العقارية الخدمية بشكل مطرد، والمتمثلة في تطوير المدارس والمستشفيات، لمواكبة حركة التطور الحضري في الإمارة.

الفائدة العاشرة: تشكيل مستقبل صناعة العقارات

تلبي خطة دبي 2040 الحضرية أيضاً التطلعات التي ستجعل من دبي مدينة عالمية لا مثيل لها، وسيتم ذلك من خلال رؤية شاملة ومتكاملة تعزّز التنمية المستدامة للإمارة وتنافسيتها العالمية في شتى المجالات، ويمثل الابتكار ركيزة أساسية لتشكيل معالم مستقبل صناعة العقارات مع القدرة الكبيرة على التكيف السريع مع السيناريوهات العقارية المتنوعة، مثل استخدام التكنولوجيا لتحويل مستقبل الصناعة والحفاظ على المرونة واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.

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