إكسبو 2020 يجدد دعوة المتطوعين إلى المشاركة قبل الموعد النهائي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة فيه سيكون في الحادي والثلاثين من مارس الجاري، مجدِّدا دعوة مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها إلى المشاركة ليمثلوا واجهة الدولة أمام ضيوف الحدث الدولي ويساهموا في الترحيب بملايين الزوار في أول إكسبو دولي في المنطقة.

بعد الاستجابة الكبيرة التي حصدها برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 بدعم من مجموعة اتصالات، شريك البرنامج من فئة شريك أول رسمي، تلقى إكسبو 2020 دبي بالفعل أكثر من 160 ألف طلب لإبداء الاهتمام، متجاوزا هدفه الأولي، وهو 100 ألف طلب. سيستعين الحدث الدولي الضخم بـ 30 ألف متطوع ليكونوا واجهة إكسبو 2020 دبي ويساعدوا في تعريف العالم أجمع بالثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية.

وقالت عبير الحوسني، مدير إدارة، برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي: "بوصفه أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، فإن إكسبو 2020 يعد بأن يكون تجربة العمر بالنسبة للجميع. سيكون المتطوعون في قلب الحدث، حيث سيكتسبون مهارات ستبقى معهم مدى الحياة، ويتعرفون إلى زوار ومشاركين ورجال أعمال ورواد مشروعات من مختلف أنحاء العالم ويبنون العلاقات معهم.

"نحن سعداء بالاستجابة والالتزام الهائلَين من المجتمع الإماراتي، الذي وقف بجانبنا على امتداد هذه المسيرة. وأدعو كل من لم يقدم طلبه بعد إلى اغتنام فرصته قبل إغلاق باب التقديم في 31 مارس الجاري، للمساهمة في إرث إكسبو التطوعي، الذي يقوم على روح التطوع المتجذِّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

ومن جانبه، قال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في "مجموعة اتصالات": "نفتخر بشراكتنا مع برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 الذي يشهد استجابة واسعة النطاق من المجتمع الإماراتي للمشاركة في الحدث الدولي الأضخم في العالم العربي، حيث سيكون للمتطوعين دور بارز في تعريف زوّار إكسبو من كافة أنحاء العالم بالعادات والتقاليد والقيم الإماراتية. ويتماشى هذا البرنامج مع شعار الشركة ’معاً‘ الذي يجسد أهمية التقنية في سبل التواصل وإثراء حياة الأفراد، بما ينسجم رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتعزيز قيم التعايش والعمل التطوعي والعطاء."

صُمم برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 مع مراعاة التنوع والمرونة، وهو يرحب بمشاركة كل من هم فوق سن 18، بصرف النظر عن جنسيتهم أو مستواهم التعليمي، طالما أنهم يجيدون اللغة الإنجليزية ويمتلكون مهارات اتصال عالية والقدرة على التطوع لـ 10 مناوبات.

بعد الموعد النهائي، سيواصل إكسبو 2020 دراسة الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار فريق متميز من المتطوعين، الذين سيمرون بعد ذلك بسلسلة من البرامج والأنشطة الرامية إلى إعدادهم لتنفيذ مهامهم.

وكان متطوعون كُثُر قدموا الدعم بالفعل في العديد من الفعاليات البارزة على امتداد المسيرة إلى إكسبو 2020، الذي سيفتح أبوابه في أول أكتوبر 2021، بما في ذلك احتفالات العد التنازلي والعرض الأول لأجنحة إكسبو 2020، المقام حاليا، ومجموعة من أنشطة التفاعل المجتمعي.

لمعرفة المزيد عما يجعل التطوع في إكسبو 2020 فرصة لا تفوَّت أو لتسجيل اهتمامكم، تفضلوا بزيارة expo2020dubai.com/programmes/volunteers.

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