أسواق الأسهم تعزز مكاسبها بـ5.13 مليارات درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5.13 مليارات درهم ولترتفع بذلك المكاسب على مدى الجلستين الماضيتين إلى 10.4 مليارات درهم، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من قبل الأجانب والمؤسسات.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.71% إلى 2618.92 نقطة مع ارتفاع أسهم العقارات والاستثمار والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.42% عند 5707.83 نقاط وسط صعود قطاعي البنوك والاستثمار.

وزادت السيولة فوق مليار درهم حيث اجتذبت الأسهم نحو 1.2 مليار درهم منها 840.8 مليوناً في أبوظبي و372.4 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 362.76 مليون سهم موزعة بواقع 141.34 مليوناً في أبوظبي و221.42 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 6488 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقارات 1.9% مع صعود «إعمار العقارية» 2.47% و«داماك العقارية» 2.68% و«إعمار مولز» 1.7%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.26% مع نمو «دبي للاستثمار» 2.5% و«سوق دبي المالي» 1.9%. وارتفع قطاع الخدمات 2.16%، وصعد قطاع الاتصالات 0.71%. فيما تراجع قطاع البنوك 0.21% بعد انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.43%.

وتصدر «غلفا للاستثمار» النشاط مستقطباً 114.77 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 56.96 مليون درهم، ثم «أمانات القابضة» 41.45 مليون درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.4%، فيما كان «أملاك للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.82%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 128.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.62% مع نمو «أبوظبي اﻷول» 0.83% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.5%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.32%، وصعد قطاع الاتصالات 0.6%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.09%، فيما تراجع قطاع العقارات 0.54% مع تراجع «الدار» و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.5% لكل منهما.

وهيمن «أبوظبي اﻷول» على النشاط مستقطباً 272.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بـ 198.9 مليون درهم. وحقق «الخليج للصناعات الدوائية - جلفار» أكبر ارتفاع بنسبة 6.6%، فيما كان «أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.85%. وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 30.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 163.28 مليون درهم، منها 135.99 مليوناً في دبي و27.29 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع.

إفصاحات

★ أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس موافقة أغلب مساهمي الشركة على قرارات تنفيذ العرض المقدم من المساهم الرئيسي في الشركة «مراس للوجهة الترفيهية» للاستحواذ على 100% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «دي إكس بي إي».

★ أعلنت شعاع كابيتال بيع أسهم حزينة بلغت 632.440 ألف سهم بمتوسط سعر بلغ 0.697 درهم لكل سهم بتاريخ 14 مارس.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% عن 2020.

★ حددت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين 7 أبريل لعقد اجتماع الجمعية العمومية من خلال التواصل المرئي عبر الانترنت؛ وذلك لمناقشة النتائج المالية لعام 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%. وأعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 18 إلى 28 مارس.

★ وافق مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية على النتائج المالية لعام 2020، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 3.57 ملايين درهم، وحدد 18 أبريل لعقد العمومية.

★ يعقد مجلس إدارة بنك دبي التجاري اجتماعاً غداً الأربعاء لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وأعلن البنك انسحاب حامد كاظم، ومريم المهيري، من الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

★ اعتمد مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل بالتمرير البيانات المالية للشركة لعام 2020.

★ أعلنت شركة الأغذية المتحدة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

★ أقرت عمومية شركة أسمنت رأس الخيمة تعديل المادتين الثانية والخامسة من النظام الأساسي للشركة.

★ صادق مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين على البيانات المالية لعام 2020، وحدد 22 أبريل لعقد العمومية.

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة سواعد القابضة البيانات المالية لعام 2020، ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%.

★ حددت شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض يوم 12 أبريل المقبل لعقد اجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة النتائج المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%. وأعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 16 إلى 27 مارس الجاري.

★ دعت شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة مساهميها للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية عبر التواصل الإلكتروني في 30 مارس لمناقشة النتائج المالية لعام 2020 وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

★ ناقش مجلس إدارة شركة فودكو القابضة مسودة البيانات المالية لعام 2020 والتي أظهرت تحقيق أرباح قدرها 55.87 مليون درهم.

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة ريم للاستثمار البيانات المالية لعام 2020.

★ دعت شركة القدرة القابضة مساهميها للمشاركة باجتماع العمومية في 7 أبريل عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لمناقشة النتائج المالية لعام 2020، ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة.

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