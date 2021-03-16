235 مليون درهم أرباح «مجموعة يلا» 2020 بنمو %121.3

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس مجموعة «يلا المحدودة» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك عن نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي 2020. ووفق البيانات المالية،.

حققت المجموعة خلال العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 235 مليون درهم قبل احتساب نفقات تعويض الموظفين على أساس الأسهم وبنسبة نمو بلغت 121.3% عن 2019. وحققت المجموعة إيرادات بلغت 495.4 مليون درهم بزيادة تقدر 112.6% عن عام 2019.

عام مميز

وقال يانغ تاو رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا المحدودة»: كان العام الماضي رغم تحدياته الكبيرة عاماً مميزاً في تاريخ مجموعتنا، فقد بتنا أول شركة تكنولوجية «يونيكورن» في الإمارات يتم إدراجها في بورصة نيويورك، وكانت هذه الخطوة فارقة ومبعث فخر لنا جميعاً. وكان هذا الإنجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي حظينا به من حكومة الإمارات والبيئة الاستثمارية الناضجة التي وفرتها لنا.

وأضاف: لابد هنا من الإشارة إلى أن عملية الاكتتاب العام الناجحة التي تمت في دبي ولّدت وعياً كبيراً حول منصات يلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسهم ذلك بشكل واضح في زيادة عدد المستخدمين النشطين شهرياً لمنصاتنا بنسبة 15.0% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 16,413 مستخدماً نشطاً شهرياً بنهاية الربع الأخير 2020.

وقال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة: لدينا تفاؤل كبير بـ2021 التي ستكون سنة مهمة في تاريخنا، فقبل حوالي 5 سنوات، قمنا في يلا بتحديد جدوى إطلاق منصات تواصل اجتماعي صوتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أثبتت فاعليتها، وتخصصنا منذ ذلك الحين في بناء وإدارة منصات وتطبيقات اجتماعية صوتية وخدمات ترفيهية رقمية.

وأكد أن هناك عاملاً أساسياً آخر ساهم في تعزيز نمو إيراداتنا وهو الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، والذي حقق نمواً كبيراً من 723 ألف مستخدم في الربع الرابع 2019 إلى 5.2 ملايين مستخدم بنهاية الربع الأخير 2020 بنسبة زيادة بلغت 624.2%.

وأكد أن المجموعة عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق خطوات وقفزات نوعية خلال 2021 وأنها بصدد إطلاق منتجات وتطبيقات جديدة كلياً مصممة للعالم العربي وستحدث فارقاً نوعياً على مستوى التواصل الاجتماعي العربي والترفيه الرقمي.

إيرادات ربعية

جاءت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي متخطيةً كل التوقعات لتحقق نمواً بنسبة 150.9% على أساس سنوي لتصل إلى 177.3 مليون درهم، وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 295.4% من 4.2 ملايين في الربع الرابع 2019 إلى 16.4 مليوناً بنهاية الربع الأخير 2020.

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