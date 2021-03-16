منصّة «ذا بليس بيزنس سنتر» تنضم لمجتمع أعمال «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي- البيان

رحّب مركز دبي للسلع المتعددة، بانضمام «ذا بليس بيزنس سنتر»، وهي منصّة بالشراكة مع مجلس الأعمال الأوكراني، تتخصص في توفير حلول مساحات الأعمال، إلى مجتمع أعماله المزدهر. وسيكون مقر مجلس الأعمال الأوكراني في الإمارات أيضاً، في «ذا بليس بيزنس سنتر».

حضر الحفل أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ونِك دوروشينكو رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأوكراني، وخومياك أولكسندر القنصل الأوكراني في دبي، وبافلو دوماشنيف سكرتير ثاني، وياروسلاف لينكيفيتش سكرتير ثالث، سفارة أوكرانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومارغريتا سكافرونسكا نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأوكراني، وسيرجي فورونوفيتش عضو مجلس إدارة في مجلس الأعمال الأوكراني، والمالك المشارك لـ «ذا بليس بيزنس سنتر»، وإيجور شولوميتكي المالك المشارك لــ «ذا بليس بيزنس سنتر».

ويشكل «ذا بليس بيزنس سنتر»، إضافة قيّمة إلى محفظة حلول الأعمال المشتركة والمرنة في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يحتضن مجتمع أعمال يضم أكثر من 18 ألف شركة، ضمن مجموعة واسعة من القطاعات.

ويقدم «ذا بليس بيزنس سنتر» مجموعة واسعة من الحلول المرنة للعملاء من الأفراد والشركات من كافة الأحجام. وبإمكان المستخدمين اختيار أي إطار زمني معيّن، بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم، كما يتسنّى لهم الوصول إلى مجموعة متكاملة من المرافق، مثل خدمات استشارات الأعمال والأجهزة المتطوّرة، ودعم تكنولوجيا المعلومات، ومساحات صفّ السيارات والأمن على مدار الساعة، ويجري حجز الخدمات ومساحات الأعمال إلكترونياً، عبر موقع الويب المخصص، أو تطبيق الهواتف الذكية.

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