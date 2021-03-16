4.5 % انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بدبي في فبراير

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء انخفاض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 4.50% في فبراير 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وتراجعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 9.14%، ما خفض المؤشر بمقدار 3.72 نقاط، وقسم النقل بنسبة 6.81% ليتراجع المؤشر بمقدار 0.75 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.64%، ما خفض المؤشر بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.43% والذي أدى إلى خفض المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.57%، دافعاً المؤشر للهبوط بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

وارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.46% والتي رفعت المؤشر بمقدار 0.09 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.80% ليزيد المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.36%، ما صعد بالمؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.59% وهو ما دفع المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.14% ليصعد المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.10%.

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في فبراير مقارنة بيناير بنسبة 0.42%، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.77% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.30 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات 1.19%، وقسم النقل بنسبة 0.64%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.97%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.02%، وقسم التبغ بنسبة 0.01%.

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