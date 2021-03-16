3036 مستثمراً عقارياً جديداً بدبي في شهرين

المصدر: دبي - البيان

وصل عدد المستثمرين العقاريين الجدد من بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير إلى 3036 مستثمراً جديداً، أي ما نسبته 62% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجّلين في الفترة ذاتها.

وذلك حسب ما أوردته نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأظهرت النشرة مدى مرونة قطاع دبي العقاري منذ بداية 2021، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالبيئة العقارية في الإمارة، وساهم في استمرار تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام لتصل إلى 14 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي.

وبلغ عدد عقود الإيجار المسجلة من مطلع العام وحتى نهاية فبراير 96396 عقداً، حوالي 57% منها عقود جديدة، و43% عقود مجددة. فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة التي سُجّلت في الفترة نفسها 7 مشاريع.

رهون

وحقق شهر يناير رقماً قياسياً في عدد الرهون العقارية التي بلغت 3007 رهون عقارية، وهو العدد الأعلى من الرهون على الإطلاق في شهر واحد فقط، حسب ما أوردته نشرة «علوم العقار»، كما سجّلت قيمة هذه الرهون رقماً قياسياً جديداً بلغ 20.9 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر على الإطلاق منذ أكتوبر 2016. وسجّل الشهر ذاته أعلى عدد تصرفات عقارية منذ مارس 2017، بعدد تصرفات بلغ 6638 تصرفاً عقارياً بقيمة 29.4 مليار درهم، وهي الأكبر منذ يناير 2018.

وسجّلت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 17% في يناير 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020، في حين وصلت قيمة الوساطة العقارية إلى 84 مليون درهم في يناير.

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