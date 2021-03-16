موانئ دبي العالمية تنجز أول 10 آلاف حركة في «بوكس باي»

المصدر: دبي - وام

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية إتمام أول 10,000 حركة للحاويات في نظام «بوكس باي» لتخزين الحاويات على المنصات المرتفعة في ميناء جبل علي.

وتتعاون موانئ دبي العالمية في المشروع مع مجموعة «إس إم إس» الألمانية المتخصصة بمجال الهندسة الصناعية.

ويؤكد الإنجاز نجاح المنصة التجريبية لهذه التقنية المبتكرة ويبرهن على إمكان إجراء تغييرات جذرية في طريقة مناولة الحاويات في الموانئ حول العالم.. وقد تم الانتهاء من بناء منصة الاختبارات العملية التي تستوعب 792 حاوية في يوليو من العام الماضي في محطة الحاويات 4 في ميناء جبل علي بدبي.

وتعد «بوكس باي» نظاماً آلياً حاصلاً على براءة اختراع لمناولة الحاويات يعتمد على تخزين الحاويات في طوابق مرتفعة تصل إلى 11 طابقاً على أرفف فولاذية.

ويتسم هذا النظام بطاقة استيعابية تتجاوز ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات التقليدية وبالتالي يمكن تقليل مساحة المحطات بما يصل إلى 70 في المئة.. وقد تم تصميم هذا النظام للعمل بشكل آلي والمساعدة على الوصول إلى أي حاوية بشكل فردي من دون تحريك الحاويات الأخرى.

مميزات

ويعتمد النظام التقليدي في مناولة الحاويات على تخزين الحاويات في صفوف بعضها فوق بعض وهو ما يستلزم عادةً تحريك الكثير من الحاويات من مكانها من أجل الوصول إلى الحاويات الموجودة على المنصات الأقل ارتفاعاً. وتم تصميم نظام «بوكس باي» بصورة تسمح بإدارته بالطاقة الكهربائية بشكل كامل ويمكن تشغيله بالطاقة الشمسية من خلال تركيب الألواح الشمسية فوق سطحه.

وتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة في «بوكس باي» في الأصل من قبل مجموعة «إس إم إس» بغرض مناولة اللفائف المعدنية التي يصل وزنها إلى 50 طناً في أرفف بارتفاعٍ يصل إلى 50 متراً. وسيُعرض هذا النظام على الجمهور في معرض إكسبو 2020 بدبي في شهر أكتوبر المقبل.

تغيير

وقال سلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن إنجاز أول 10 آلاف حركة للحاويات يبرهن على أن مفهوم نظام «بوكس باي» يعمل على أرض الواقع.

وتتميّز هذه التكنولوجيا بإمكان لإحداث تغيير جوهري في كيفية عمل الموانئ ومحطات الحاويات حول العالم، عادّاً أن نظام «بوكس باي» يضيف القيمة لعمليات موانئ دبي ولعملائها ويؤكد نقاط القوة التي تتمتع بها المجموعة كمزود عالمي لحلول اللوجستيات الذكية والمبتكرة.

من جهته قال ماتياس دوبنر رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بوكس باي» إن الشركة أحرزت تقدماً هائلاً في إعداد النظام في محطة الحاويات 4.. وفي العادة عند إنشاء مصنع أو نظام جديد ينبغي أولاً إجراء اختبارات عملية لمعرفة المجالات التي تتطلب المزيد من التحسينات الإضافية وخاصةً عندما يكون النظام الذي تم تطويره هو الأول من نوعه كما في «بوكس باي».

.لافتاً إلى قيامهم على نحو مستفيض بتحليل المعلومات التي تم جمعها من خلال نظام إدارة المستودعات في المجموعة بهدف تعزيز صدقية هذه التكنولوجيا.

وقال كلاوس بويجلر المدير العام للموقع في شركة (AMOVA GmbH) التابعة لمجموعة «إس إم إس» إن إنشاء النظام الجديد في عام واحد فقط يعد أمراً مثيراً للإعجاب.. وتبقى سلامة فرق العمل في الموقع أولويتهم ولم تتعرض لأي حادث طوال مرحلتي التجميع والتركيب ولا حتى لأي جرح بسيط في الإصبع.

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