«شعاع كابيتال» تقود إصدار صكوك لصالح «بيور هارفست سمارت فارمز»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «شعاع كابيتال» قيادتها لعملية إصدار صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لصالح «بيور هارفست سمارت فارمز» (بيور هارفست)، وهي شركة زراعية تتبنى التكنولوجيا المستدامة وتتخذ من الإمارات مقراً لها. كما شاركت الصناديق المدارة من «شعاع كابيتال» بالاستثمار في الشركة في نطاق جولة التمويل هذه.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: تثبت «شعاع» من جديد قدرتها على تقديم منتجات استثمارية مبتكرة وجذابة من خلال هذا الاستثمار الأول من نوعه في «بيور هارفست سمارت فارمز».

وإذ تؤمن شركتنا بوجود إمكانات هائلة في مجال التكنولوجيا، فما هذه الخطوة إلا مثالٌ واضح عن التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا المعلنة للتركيز على هذا المجال، وهذه المرة عبر دعم شركة رائدة في ميدان التكنولوجيا الزراعية لتسريع وتيرة نموها.

وتأسست «بيور هارفست» في أبوظبي تلبيةً لحاجات المنطقة إلى موارد غذائية محلية ومستدامة، ومن المقرر أن تنهي الشركة الزراعية قريباً عملها على نظامها الهجين الثاني لزراعة الدفيئة عالية التقنية داخل الإمارات. وتسعى «بيور هارفست» حالياً إلى تأسيس موطئ قدم لها في السعودية.

كما أعلنت الشركة عن مشروع توسعيّ آخر في الكويت بقيمة 39 مليون يورو. وستعمل الشركة، بعد انتهاء العمل على مشاريعها الجديدة، على إنتاج أصناف مختلفة من الطماطم، والخضراوات الورقية، والتوت، مع خطط لمواصلة تنويع منتجاتها في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز