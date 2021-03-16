مذكرة تفاهم بين «ديتك» ومجموعة «عقال» لدعم المشاريع الناشئة

المصدر: دبي- البيان

وقّع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، مذكرة تفاهم مع مجموعة «عقال» السعودية والبحرين، المتخصصة في الربط بين المستثمرين وأصحاب الأفكار الريادية في تمكين ريادة الأعمال في السعودية والبحرين.

وتهدف المذكرة إلى دعم أصحاب الشركات المبتكرة والجريئة في منطقة دول مجلس التعاون، ومد جسور التواصل بينهم وبين قطاعات الأعمال المختلفة، وتعريفهم بنخبة من الخبراء والمختصين، وتسهيل عقد الاجتماعات والشراكات في ما بينهم، ومساعدتهم في الحصول على تمويلات ميسرة من المستثمرين الحريصين على تمويل الشباب من أصحاب الأفكار الواعدة.

ووقّع الاتفاقية وليام تشابل، المدير المالي في سلطة واحة دبي للسيليكون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا وريادة الأعمال في «ديتك»، وفارس الراشد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «عقال»، وخالد زين العابدين، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «عقال» في البحرين، ولطيفة بانصر، الرئيسة التنفيذية لشبكة «عقال» في السعودية.

وبموجب المذكرة، تدرج «ديتك» مجموعة «عقال» بقائمة شركائها الرئيسين. كما تعطي مجموعة «عقال» معاملة تفضيلية للمشاريع الناشئة ورواد الأعمال في «ديتك». ويشارك الطرفان في فعاليات تشجيع الاستثمار الجريء، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، لتسليط الضوء على أصحاب الشركات المبتكرة، وتعريف الشركات الاستثمارية والمستثمرين الملائكة (Angel Investors).

وقال وليام تشابل: بمنطقة مجلس التعاون مخزون متنامٍ من رواد الأعمال الشباب الطموحين، وأصحاب الأفكار المبتكرة.

وهم بحاجة إلى تسليط الضوء على إبداعاتهم وأفكارهم. وتدعم المذكرة رواد الأعمال وتفتح أمامهم آفاقاً تمويلية جديدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الصاعدة، وأنماط العمل والتعلم الجديدة، القائمة على حلول التكنولوجيا وتطبيقاتها المبتكرة. ويضم مركز «ديتك» أكثر من 900 شركة ناشئة من 72 جنسية.

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