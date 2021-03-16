مذكرة تفاهم بين مجموعة «ألف» ومركز «شراع» لدعم رواد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت مجموعة «ألف» للتطوير العقاري في الشارقة، المطور لمشروعي «الممشى» و «06» مول، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أمس مذكرة تفاهم، في مركز الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، واتفق الطرفان على أن تضع هذه المذكرة الأسس والقواعد للتعاون المشترك بينهما بهدف دعم روّاد الأعمال الموهوبين وأصحاب المشاريع الناشئة.

وأكدت المذكرة التي وقعها عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف» ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع» على أن مجموعة «ألف» ستكون شريكاً استراتيجياً مؤسساً مع مركز «شراع» لمدة عامين.

وقال عيسى عطايا: «جاء توقيع مذكرة التفاهم مع «شراع» انسجاماً والتزاماً بنهج المجموعة، المستند إلى رؤية وتوجيهات حكومة الشارقة بضرورة ترسيخ وتعزيز التعاون والعمل المشترك، من أجل تنمية قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركاً نحو زيادة تنوع الاقتصاد واستدامته، ورفع تنافسيته على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبموجب المذكرة ستوفر مجموعة «ألف» أدوات جديدة وحلولاً مبتكرة لمشاريع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما ستطلق مبادرات مختلفة لدعم رواد الأعمال والشباب الموهوبين الذين يعملون على أفكار وحلول مبتكرة، من خلال خلق بيئة مناسبة لتأسيس مشاريعهم وأعمالهم المستقبلية بنجاح، وتنمية وصقل قدراتهم وإلهامهم، وتهيئة جيل جديد من صنّاع التغيير والمستقبل.

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