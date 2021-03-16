أصول «المركزي» تلامس 460 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وصل إجمالي أصول مصرف الإمارات المركزي، إلى 459.98 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بنمو سنوي 2.9 %، أو ما يعادل 12.82 ملياراً، مقارنة بنحو 447.16 ملياراً في يناير 2020، وفق أحدث إحصاءات المركزي. وأظهرت الإحصاءت أن أصول المركزي انخفضت على أساس شهري بنسبة 2.2%، مقابل 470.53 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.

ويرجع ارتفاع أصول المركزي على أساس سنوي، إلى زيادة النقد والأرصدة المصرفية، من 238.97 ملياراً في يناير 2020، إلى 309.01 مليارات في يناير 2021، بزيادة 29.3%، أو ما يعادل 23.24 مليار درهم.

ووصل رصيد المركزي من العملات الأجنبية إلى 378.08 مليار درهم نهاية يناير الماضي، موزعه بواقع 313.97 ملياراً للأرصدة المصرفية والودائع لدي البنوك بالخارج، و36.16 ملياراً للأصول الأخرى، و27.95 ملياراً للأوراق المالية الأجنبية.

وارتفعت القاعدة النقدية لنحو 416.9 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بنمو سنوي 2.1 %، أو ما يعادل 8.4 مليارات، مقارنة بنحو 408.5 مليارات درهم في يناير 2020، بينما بلغت القاعدة النقدية 427.4 ملياراً نهاية العام الماضي، و409.5 مليارات نهاية 2019، و397.7 ملياراً نهاية 2018، و377.4 ملياراً نهاية 2017، و338.1 ملياراً في 2016، و365.2 ملياراً في 2015.

وأوضح المركزي أن الودائع النقدية زادت إلى 517.9 ملياراً نهاية يناير الماضي، بنمو شهري 2.5 %، مقابل 505.3 مليارات في ديسمبر السابق له، وبزيادة سنوية 12.7%، مقارنة بنحو 459.6.1 ملياراً في يناير 2020.

وبيّن المركزي أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة، بلغت 82.7 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بزيادة سنوية 214.4 %، أو ما يعادل 56.4 ملياراً، مقابل 26.3 ملياراً في يناير 2020. ولفت إلى أن النقد المصدر، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والنقد في البنوك، ارتفع إلى 110.8 مليارات درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة سنوية 16.5 %.

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