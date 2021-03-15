«بوليسي بازار» تجمع 75 مليون دولار للتوسع بالإمارات والمنطقة

المصدر: دبي- البيان

جمعت شركة «بوليسي بازار إنديا» مبلغ 75 مليون دولار (275 مليون درهم) في عملية تمويل تهدف لتوسيع أنشطتها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وقادت صفقة الاستثمار شركة «فالكون إيدج كابيتال» لإدارة الأصول البديلة والتي انطلقت في 2012 وتمتلك حاليا أصولاً تحت الإدارة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

وتعتبر الصفقة أكبر جولة تمويل في مجال التأمين عبر الإنترنت في الإمارات. وتهدف شركة «بوليسي بازار الإمارات» إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير مجموعة من منتجات وأوعية التأمين والخدمات المالية التخصصية لعدة فئات من العملاء.

وقال ياشيش داهيا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بوليسي بازار دوت كوم» Policybazaar.com)): نكتشف يوماً بعد يوم بحكم تخصصنا كعلامة تجارية بارزة في القطاع، مدى قوة أعمال التأمين والإقراض عبر الإنترنت عندما يتم دمجها وتعزيزها بالتقينات المتطورة. ونعتقد أن السوق الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، سيستمر في التحول الواسع النطاق نحو العمليات الرقمية. ونستهدف زيادة حجم أنشطتنا 5 أضعاف خلال السنة المالية المقبلة. وتهدف العلامة التجارية حالياً إلى توسيع عملياتها داخل الإمارات ومناطق جغرافية أخرى في الشرق الأوسط خلال الأشهر 18-24 القادمة.

وشركة «بانسال بوليسي بازار إنديا» التي أسسها ياشيش داهيا أند ألوك عام 2008، هي منصة تتيح للمستخدمين عبر الإنترنت شراء خدمات وبوالص التأمين على الحياة والتأمين بشكل عام. وتستقبل المنصة أكثر من 100 مليون زائر سنويًا وتجري حوالي 400 ألف معاملة شهريًا.

وقال نيراج جوبتا الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار الإمارات»: نركز على فرص تصميم وطرح منتجات وأوعية تأمين بأسعار معقولة. وتلتزم علامتنا التجارية بتوفير منتجات التأمين على السيارات والتأمين الصحي والتأمين على الحياة في الإمارات. ونجحنا حتى الآن في تحقيق صفقات ناجحة أسفرت عن مبيعات بقيمة 100 مليون دولار من خلال منتجات التأمين على الحياة، ونعتزم زيادة هذا الرقم إلى مليار دولار خلال الأشهر الـ12-18 القادمة. كما نسعى في الأشهر المقبلة إلى تصميم وطرح حلول فعالة لمعالجة ندرة منتجات التأمين على الحياة المخصصة لمساعدة العملاء في الحصول على الحماية المالية الكافية ضد حالات الوفاة والمرض والعجز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز