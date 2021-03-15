«فود كراود» تنضم لمبادرة «السلال» لدعم المزارعين المحليين

المصدر: دبي - البيان

انضمت «فود كراود»، المنصة الإماراتية الأولى من نوعها لتوصيل مشتريات البقالة، إلى مبادرة «السلال» وهي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم وتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات. وستساعد المبادرة الإمارات في الوصول لأهدافها بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الزراعة التقليدية. لقد أصبح تنويع مصادر الغذاء وزيادة إنتاج الأغذية المزروعة والمصنعة محلياً أمراً مهماً على الدوام.

ويركز التعاون بين منصة «فود كراود» ومبادرة السلال على زيادة المنتجات المزروعة محلياً وتعزيز ريادة الأعمال بين المزارعين وتوفير منصة تجارة إلكترونية للمنتجات المحلية.

ويأتي انضمام فود كراود إلى مبادرة «السلال» بهدف المساعدة في ضمان حصول سكان الإمارات على طعام آمن وكافٍ ومغذٍ بأسعار مناسبة ودعم المزارعين المحليين، وهو جزء من شغفنا. كما تهدف فود كراود إلى أن تكون رابطاً للمستهلكين من خلال منصة تجارة إلكترونية تعمل على توفير وتوصيل المنتجات الطازجة عالية الجودة من المزرعة مباشرةً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز