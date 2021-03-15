الرئيس الإقليمي لدى «ماجد الفطيم» بالسعودية ينضم إلى منتدى القادة العالميين الشباب 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، اليوم، أن المنتدى الاقتصادي العالمي اختار محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه ودور السينما» في السعودية، للانضمام إلى «منتدى القادة العالميين الشباب» لعام 2021، وذلك لدوره القيادي المؤثر وإنجازاته المتميزة في قطاع الأعمال بالسعودية.

ويتم في كل عام تقديم أسماء الآلاف من أبرز قادة الأعمال كمرشحين من قبل زملائهم، ويتم عرض ملفاتهم على لجنة مختصة لتحديد واختيار الدفعة الجديدة للانضمام للبرنامج التدريبي.

ويخوض المنضمين للمنتدى برنامجاً لتطوير المهارات القيادية مدته خمس سنوات.

ويضم منتدى القادة العالميين الشباب، 1400 عضواً وخريجاً، يمثلون أكثر من 120 جنسية ويعد المنتدى مؤسسة مستقلة غير ربحية تجمع نخبة متنوعة من قادة الأعمال الأكثر نشاطاً وابتكاراً على مستوى العالم.

ويهدف منتدى القادة الشباب إلى إنجاز مهمة المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تحفيز وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المصلحة العالمية العليا وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وقال محمد الهاشمي: شرف كبير لي أن يتم اختياري للانضمام لمنتدى القادة العالميين الشباب التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأتطلع إلى التفاعل مع زملائي الجدد من القادة الموهوبين من جميع أنحاء العالم للنهوض بدورنا المتوقع، وإحداث تأثير إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال جهودنا الجماعية.

كما أفخر بأني أمثل كيانًا اقتصاديًا كبيرًا وعريقًا مثل «ماجد الفطيم» بانضمامي لتلك الكوكبة من قادة الأعمال من حول العالم، بما يعد مصدر إلهام للقادة الشباب في منطقتنا وتحفيزهم في إطار سعينا الدائم والجماعي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لاقتصاداتنا.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «اختيار زميلنا محمد الهاشمي لمنتدى القادة العالميين الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يعد إنجازاً كبيراً ومصدر فخر لنا جميعاً، حيث سيمثل ماجد الفطيم ضمن المجموعة التي تم اختيارها لعام 2021.

ونتمنى له التوفيق في رحلته مع منتدى القادة العالميين والشباب. وقد نجح محمد الهاشمي في إثبات قدراته على مستوى التميز والقيادة.

ونحن في «ماجد الفطيم» ملتزمون بالكشف عن الإمكانات الهائلة لمنطقتنا، ويسعدنا أن نكون قادرين على المساهمة في نجاح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الدعم والتطوير المستمر لأفراد مجتمعنا».

ويقود محمد الهاشمي فريق ماجد الفطيم للتسلية والترفيه ودور السينما في السعودية، ولديه خطط طموحة للمساعدة في بناء 600 دار عرض سينمائي في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2023، بما يسهم في دعم المبادرات الحكومية لتعزيز وتحفيز الأنشطة الثقافية والترفيهية وفق رؤية المملكة 2030.

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