مذكرة تفاهم بين مجموعة «ألف» ومركز «شراع» لدعم رواد الأعمال

المصدر: الشارقة – البيان

أبرمت مجموعة «ألف» للتطوير العقاري في الشارقة، المطور لمشروعي «الممشى» و «06» مول، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اليوم مذكرة تفاهم، في مركز الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، واتفق الطرفان على أن تضع هذه المذكرة الأسس والقواعد للتعاون المشترك بينهما بهدف دعم روّاد الأعمال الموهوبين وأصحاب المشاريع الناشئة.

وأكدت المذكرة التي وقعها عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف» ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع» على أن مجموعة «ألف» ستكون شريكاً استراتيجياً مؤسساً مع مركز «شراع» لمدة عامين.

وقال عيسى عطايا: «جاء توقيع مذكرة التفاهم مع «شراع» انسجاماً والتزاماً بنهج المجموعة، المستند إلى رؤية وتوجيهات حكومة الشارقة بضرورة ترسيخ وتعزيز التعاون والعمل المشترك، من أجل تنمية قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركاً نحو زيادة تنوع الاقتصاد واستدامته، ورفع تنافسيته على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبموجب المذكرة ستوفر مجموعة «ألف» أدوات جديدة وحلولاً مبتكرة لمشاريع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما ستطلق مبادرات مختلفة لدعم رواد الأعمال والشباب الموهوبين الذين يعملون على أفكار وحلول مبتكرة، من خلال خلق بيئة مناسبة لتأسيس مشاريعهم وأعمالهم المستقبلية بنجاح، وتنمية وصقل قدراتهم وإلهامهم، وتهيئة جيل جديد من صنّاع التغيير والمستقبل.

كما ستشجع مجموعة «ألف» الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الأكثر إبداعاً وابتكاراً في قطاعات التجزئة والأغذية والفنون والتصاميم والقطاعات الأخرى من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ليكون لهم قاعدة في مشروعها الرائد والمتعدد الاستخدامات «الممشى»، الذي يشكل بيئة جاذبة ونوعية ضمن أسلوب حياة عصري، من خلال توفير أفضل التسهيلات والخدمات والحوافز لروّاد الأعمال الموهوبين في أكثر موقع استراتيجي في قلب الشارقة الجديدة.

وقالت نجلاء المدفع: هذه الشراكة تعزز رسالة أساسية كرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقادت لتحقيقها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز «شراع» جهوداً نوعيّة ودولية، حيث تتجلى هذه الرسالة في الدور الذي تؤديه الشارقة لتشجيع المؤسسات العامة والخاصة على المسؤولية المشتركة في تحسين وتطوير قطاع الشركات الناشئة المحلية والإقليمية.

وأضافت: ستعمل مجموعة «ألف» من خلال الشراكة على دعم كافة مبادرات وبرامج الشركات الناشئة التابعة لمركز شراع لهذا العام، بالإضافة إلى الدورة الجديدة لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال في هذا العام، الذي يستقطب أكثر من 3000 رواد أعمال من المنطقة، ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤيتنا المشتركة نحو نمو شركاتنا المحلية الناشئة، ورواد الأعمال الشباب والذي بدوره يسهم في دعم اقتصاد الشارقة التنافسي والمتنوع.

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