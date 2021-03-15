«أرادَ» تطلق مبيعات المبنى الثاني من فيدا رزيدنسز الجادة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت أرادَ بدء المبيعات في المبنى الثاني من فيدا رزيدنسز الجادة، في إطار شراكتها مع مجموعة إعمار للضيافة.

ويقع المبنى ضمن حي نسيج دستركت آي الجديد بالشارقة، ويضم 94 شقة سكنية متنوعة.

ويضم مجمّع فيدا الجادة، اثنين من الأبنية السكنية، وبناية شقق فندقية، وفندق فيدا الجادة، ويمتاز بتصاميمه الداخلية العصرية، وموقعه الاستراتيجي على مقربة من المرافق الخدمية المتنوّعة، من المتاجر والمطاعم والمقاهي، ضمن شارع رئيس مزين بالأشجار في قلب أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لشركة أرادَ: «تشكل فيدا رزيدنسز الجادة، إضافة حيوية جديدة إلى قائمة الأصول العقارية المميزة في مجتمع الجادة، حيث حظي المبنى الأول بأصداء مميزة لدى المشترين والمستثمرين. كما ارتفعت مبيعاته بشكل كبير، بعد إطلاق نسيج دستركت في ديسمبر الماضي. وستبدأ الأعمال الإنشائية في فيدا رزيدنسز الجادة وفندق فيدا المجاور، خلال الربع الثاني هذا العام، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية 2022».

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