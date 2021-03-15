رصد مستحقات ضريبية قيمتها 2.74 مليون درهم خلال زيارات تفتيشية

المصدر: وام

نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من حملات التفتيش الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف حماية حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، للتحقق من الالتزام بقرار منع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ الأرجيلة "المعسل ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعرَّفة بـ "الطوابع الضريبية الرقمية"، الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من بداية العام الحالي.

وكشفت الهيئة عن ضبط أكثر من 14 ألف كيلو جرام من منتجات تبغ الأرجيلة "المعسل" و897 من عبوات لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" حيث بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم رصدها خلال هذه الزيارات التفتيشية 2.74 مليون درهم وذلك في إطار البرنامج الزمني للمرحلة الثانية لـ "نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري و حماية التجارة الشرعية في الدولة، وتشديد الرقابة لمنع التهرب الضريبي، وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على هذه السلع.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق نظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" ساهم في إحكام الرقابة على الأسواق المحلية، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات للتأكد من الالتزام الضريبي وضمان جودة وسلامة المنتجات في أسواق الدولة بالتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة القياسية.

وقال سعادته أن هذه الزيارات التفتيشية تهدف لمتابعة الأسواق وتأكيد أهمية الالتزام الكامل بتطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، مشدداً سعادته على حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن المحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال الضريبي، كما يضمن في الوقت ذاته حماية المستهلكين، والمحافظة على استقرار وانتظام الحركة التجارية بالأسواق.

وطالبت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع التجار والمنتجين بالأسواق المحلية بالالتزام بالنظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 42 لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته"، مؤكدة أن الطوابع الضريبية الرقمية تسمح بتتبع عبوات التبغ ومنتجاته رقمياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالضريبة الانتقائية، كما دعت المستهلكين للتأكد من وجود الطوابع الضريبية الرقمية على عبوات التبغ التي يقومون بشرائها وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة عن التجار المخالفين.

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