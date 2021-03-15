«سيتي سنتر الزاهية» يحتضن أكبر صالة بولينج وأكبر سينما في الشارقة

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت شركة «ماجد الفطيم»، مجموعة متنوعة من تجارب الترفيه المميزة في «سيتي سنتر الزاهية»، والتي شملت أكبر سينما وأكبر صالة بولينج في إمارة الشارقة، إضافة إلى «ماجيك بلانيت».

وترتقي «ڨوكس سينما» في «سيتي سنتر الزاهية» بالتجربة السينمائية إلى مستويات جديدة، من خلال أحدث التقنيات السمعية والبصرية ومجموعة من المفاهيم التي تحمل بصمة خاصة والتي تشمل ثلاث صالات جولد Gold المخصصة لرواد السينما الذين يتطلعون للاستمتاع بتناول الطعام داخل صالات السينما، وصالة كيدز KIDS وقاعة للاحتفالات لعشاق السينما الصغار، بالإضافة إلى خدمة سينمائية جديدة.

والتي تتضمن آرائك مزدوجة مريحة لتجربة مشتركة. كما تحتوي على 16 صالة متعددة الشاشات، منها شاشتان ماكس الضخمة MAX mega-screens، بما في ذلك أكبر صالة على مستوى إمارة الشارقة.

والتي تتميز بتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos لتحقيق تجربة غامرة. كما يمكن لرواد السينما للاستمتاع بمجموعة واسعة من الوجبات السينمائية الخفيفة في منافذ المأكولات والمشروبات المحلية «نوتيلا بار» و«كاندي بار».

وستتاح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بخيارات الترفيه المناسبة للعائلات من خلال صالة البولينج، التي تضم ثمانية ممرات ذات 10 مسامير، وتتميز بأحدث الأجهزة الرقمية لتسجيل النقاط وأحدث محاكاة الفيديو. وتحتوي الصالة أيضاً على طاولات كرة قدم الطاولة والبلياردو إلى جانب مجموعة مختارة من منافذ المأكولات والمشروبات، ما يجعلها المكان المثالي لقضاء أمتع الأوقات والتواصل الاجتماعي.

وسيشهد شهر أبريل إضافة تجربة ترفيهية مخصصة للكبار، وذلك مع إطلاق ملعب غولف صغير يتضمن 9 حفر، والذي سيكون أول تجربة رقمية لإدخال الطابات من نوعها في الإمارات، حيث تم إضفاء لمسة عصرية على اللعبة الكلاسيكية وإعادة تصورها مع التطورات التكنولوجية.

ويتواجد «ماجيك بلانيت» فوق صالة البولينج، ويقدم لجيل الشباب مجموعة متنوعة من أحدث ألعاب الملاهي وألعاب «الآركيد» ونقاط الجذب الأخرى. ويمكن للزوار اختبار مهاراتهم في ألعاب الفيديو مثل لعبة «هيلو» والمغامرة في كشف اللغز من خلال لعبة King Kong of Skull Island عبر تقنيات الواقع الافتراضي، أو تجريب حظهم في ألعاب «الخلاص».

كما سيستمتع الباحثون عن التشويق بلعبة المغامرات مثل G-Force ولعبة العقبات والحواجز القابلة للنفخ Gravity Air Park.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: تُعتبر «ڨوكس سينما» في «سيتي سنتر الزاهية»، دار السينما الرابعة التي أطلقناها في أرجاء المنطقة في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، ما يؤكد من جديد على ثقتنا الثابتة في الصناعة السينمائية.

وتنطلق الأعمال في «ڨوكس سينما» و«ماجيك بلانيت» وصالة «البولينج»، وفقاً للتوجيهات والإرشادات الحكومية، حيث تم اعتماد خطة شاملة للتعقيم والتباعد الاجتماعي لضمان حصول الزوار على تجربة استثنائية مع المزيد من الاطمئنان وراحة البال.

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