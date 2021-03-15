الإمارات العالمية للألمنيوم تحصل على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تقديراً لجهودها المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأقيم حفل افتراضي حيث تم تكريم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمشاركة هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم،: نهتم في الشركة بالمجتمعات المجاورة لنا، ونلتزم بالتعاون الإيجابي مع المجتمعات المحلية أينما نعمل، ويركز فريق المسؤولية الاجتماعية في شركتنا على دعم التعليم والحياة الصحية والتراث المحلي، بهدف إحداث تغيير في حياة الناس. ويشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي «.

وأثنى هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي على جهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ودعم الاستدامة.

معتبراً أنها مثال متميز ونموذج يحتذى للشركات المسؤولة الرائدة في خدمة البيئة والمجتمع والموظفين والعملاء، لافتاً إلى أن تكريمها بعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في هذه الظروف التي أحدثتها جائحة كورونا يعكس التزامها التام ووعيها بأهمية الممارسات المسؤولة في تعزيز الإنتاجية والأداء وسمعة الشركة ومكانتها في السوق، وحماية البيئة والمجتمع.

وتتضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم استضافة معسكرات»إنجاز«للابتكار، والتي يحضرها مئات من أطفال طلبة المدارس كل عام. يذكر أن مؤسسة إنجاز الإمارات هي عضو في مؤسسة»جونيور أتشيفمنت العالمية«، التي تعتبر واحدة من أكبر المنظمات التعليمية غير الربحية في العالم،.

حيث يصل عدد طلابها إلى أكثر من 10 ملايين طالب سنوياً في 121 دولة. كما تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تعزيز الصحة واللياقة البدنية، من خلال دعم عالم دبي للرياضة كل صيف في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي الراعي الرئيسي لمهرجان السمحة التراثي في أبوظبي، والذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ويهدف إلى دعم وترسيخ الهوية الوطنية وتجسيد ونشر التراث الثقافي للإمارات. وتدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الأنشطة التطوعية للموظفين من خلال»نادي المسؤولية الاجتماعية«، المتاح لأي موظف يرغب في التطوع بوقته سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها.

وحصلت الشركة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مرتين من قبل؛ في العام الماضي في فئة المجتمع، وفي العام 2012 عن أعمال المسؤولية الاجتماعية لشركة دبي للألمنيوم»دوبال«(التي اندمجت مع»إيمال" لتشكيل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في 2014).

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