3036 مستثمراً عقارياً جديداً في دبي منذ بداية 2021

المصدر: وام

وصل عدد المستثمرين العقاريين الجدد في إمارة دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية فبراير الماضي إلى 3036 مستثمرا جديدا وبنسبه بلغت 62 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين في ذات الفترة.

جاء ذلك في نشرة "علوم العقار" الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي أظهرت مدى مرونة قطاع دبي العقاري منذ بداية العام 2021 وتكيفه مع الظروف الراهنة المتعلقة بتفشي جائحة "كوفيد-"19 الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالبيئة العقارية في الإمارة وساهم في استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام لتصل إلى 14 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي.

وكشفت النشرة عن العديد من المؤشرات الحيوية الأخرى للسوق العقاري في الإمارة إذ بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية فبراير 96396 عقدا 57 بالمائة منها عقود جديدة و43 بالمائة عقود مجددة.. فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة التي سجلت في نفس الفترة 7 مشاريع.

وحقق شهر يناير الماضي رقما قياسيا في عدد الرهون العقارية والتي بلغت 3007 رهون عقارية وهو العدد الأعلى من الرهون على الإطلاق خلال شهر واحد فقط.. كما سجلت قيمة هذه الرهون رقما قياسيا جديدا بلغ 20.9 مليار درهم وهي القيمة الأكبر على الإطلاق منذ أكتوبر 2016.. فيما سجل ذات الشهر أيضا أعلى عدد تصرفات عقارية منذ مارس 2017 بعدد تصرفات وصل إلى 6638 تصرفا عقاريا وصلت قيمتها إلى 29.4 مليار درهم وهي القيمة الأكبر منذ يناير 2018.

وفي ذات السياق سجلت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 17 بالمائة خلال يناير 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.. في حين وصلت قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون الفعالون في السوق العقاري إلى 84 مليون درهم خلال يناير الماضي.

وسلطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل حيث تصدرت منطقة ند الشبا الأولى فئة الفلل خلال يناير الماضي يليها مناطق حدائق الشيخ محمد بن راشد ووادي الصفا 5 واليلايس 1 وجميرا الأولى.. أما في شهر فبراير الماضي فقد تصدرت كل من مناطق حدائق الشيخ محمد بن راشد ومجمع دبي للاستثمار الأول ووادي الصفا 7 والثنية الرابعة ووادي الصفا 5 تباعا.

وفيما يتعلق بفئة الشقق تصدرت كل من مناطق مرسى دبي والخليج التجاري ونخلة جميرا وبرج خليفة والثنية الخامسة.. في حين جاءت مناطق مرسى دبي والخليج التجاري وبرج خليفة ونخلة جميرا ومنطقة المركاض كأفضل مناطق خلال فبراير الماضي.

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