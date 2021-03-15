بالصور: تصميم جناح التنقل في إكسبو يجسد الحركة

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهرت صور حديثة تنشر للمرة الأولى لجناح التنقل "ألِف" في إكسبو 2020 دبي تألق مبنى الجناح بتصميمه المميز الذي يجسد الحركة بمفهومها العام والشامل بما فيها حركة الأفراد والبضائع والأفكار.

وتم تصميم الجناح من قبل شركة " فوستر وشركائه"، ويضم أكبر مصعد في العالم للأشخاص، والذي يستطيع استيعاب أكثر من 160 شخصا في وقت واحد. وسيكون جزء من الجناح تحت الأرض وسيضم مضمارا جزء منه في الهواء الطلق بطول 340 مترا لكي تستطيع مشاهدة وسائل التنقل المتقدمة.

ويسعى الجناح لإيجاد الروابط واستكشاف الآفاق التي تشكّل جوهر تقدّم البشرية، وبناء مجتمع عالمي متناغم، يجري فيه تبادل المعلومات والأفكار والبضائع بصورة أسرع من أي وقت مضى.

وسيتيح "ألف" لزواره فرصة الالتقاء بعمالقة التنقل عبر التاريخ، الذين ساعدت ابتكاراتهم على استكشاف العالم ومهّدت الطريق أمام التقنية التي نستخدمها اليوم، بالإضافة إلى مشاهدة كبسولة الهايبرلوب وهي تعمل.

ويشكل الجناح خطوة إلى المستقبل، حيث تُبنى المدن الذكية باستخدام الذكاء الصناعي، والبيانات، والروبوتات، والتعلم الآلي، والنقل الذاتي.

وسيسلط الضوء على تعقيدات نقل البضائع إلى أنحاء العالم واعرف كيف يمكن أن يتطور التنقل في مدينة المستقبل التي تتمحور حول الإنسان.

وسيتمكن الزوار من المشاركة بأنفسهم في بناء روبوت أو تصميم مركبة فضاء ومشاهدة نماذج توضيحية لألواح الطيران وحزام الطيران (الجيتباك) وحضور ورش عمل ومشاهدة استعراضات مستلهمة من التقنية تشمل الطائرات بدون طيّار والروبوتات، بالإضافة إلى فرصة الإطلاع على مساهمة التقنية في تحسين جودة حياة الناس في الدول النامية بشكل كبير من خلال عربات مثل العربات ثلاثية الإطارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز