طيران الإمارات و"تاب" البرتغالية توسّعان شراكتهما الاستراتيجية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت طيران الإمارات والناقلة البرتغالية "تاب TAP" مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الرمز المشترك القائمة بينهما حالياً. وسوف تسهّل الاتفاقية الجديدة لعملاء الناقلتين مواصلة سفرهم بسلاسة في العديد من المسارات الجديدة عبر الأميركتين وشمال أفريقيا وشرق آسيا. كما ستبحث طيران الإمارات وطيران تاب أيضاً سبل تعزيز التعاون في برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، بما في ذلك فرص تبادل كسب الأميال وإنفاقها والمزايا الأخرى، مثل استخدام الصالات الخاصة في المطارات.

وتخطط الناقلتان أيضاً لدعم برنامجيهما للتوقف في دبي ولشبونة، كما ستدعم طيران الإمارات طيران تاب في بحثها عن فرص لإمكانية التوسع في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن تدخل الاتفاقية الموسعة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مايو (أيار) 2021 بعد صدور الموافقات التنظيمية. وسوف توفر للعملاء مزايا سلسة للحجز وإصدار التذاكر والسفر عبر 70 وجهة عبر شبكتي طيران الإمارات وطيران تاب.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "ارتبطت طيران الإمارات وشركة طيران تاب البرتغالية بشراكة رمز ناجحة طوال السنوات الثماني الماضية. ويسعدنا توسيع هذه العلاقة، حيث نتطلع إلى تقديم مزيد من الفوائد لعملائنا".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات والشبكة في طيران تاب أريك دي: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع طيران الإمارات، ما يتيح لعملائنا مزيداً من فرص السفر بسلاسة عبر العالم. كما نتطلع إلى نقل عملاء طيران الإمارات إلى عدد أكبر من مدن البرتغال، وإلى وجهاتنا عبر الأميركتين وشمال إفريقيا، وإتاحة الفرص أمامهم للاستفادة من برنامجنا الخاص للتوقف في البرتغال".

وسوف تضع طيران تاب البرتغالية بموجب الشراكة الموسعة رمزها على رحلات طيران الإمارات إلى وجهات شهيرة في شرق آسيا، مثل تايبيه وطوكيو وأوساكا ومومباي ودلهي ودكا ومالي وجاكرتا ودينباسار ومانيلا وهانوي، بالإضافة إلى برشلونة ومكسيكو سيتي. كما سيتمكن عملاء طيران الإمارات من الوصول بسلاسة إلى وجهات محلية إضافية في البرتغال، بالإضافة إلى رحلات طيران تاب إلى مدن في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والبرازيل والسنغال وغينيا بيساو وغينيا كوناكري والمغرب وتونس وغامبيا وجزر الرأس الأخضر.

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