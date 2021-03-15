«أبتاون تاور» يقطع نصف الطريق لبلوغ ارتفاع 340 متراً

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

يواصل برج أبتاون تاور، الذي يشكل المرحلة الأولى من مشروع «أبتاون دبي» مسيرته قاطعاً نصف المسافة وصولاً إلى 340 متراً، وسيضم 188 غرفة وجناحاً فاخراً ومطاعم حصرية ومرافق مؤتمرات شاملة ومكاتب من الدرجة الأولى بمساحات عالية الكفاءة و229 وحدة سكنية ذات تصميم فريد. وبناءً على استراتيجية البناء الذكية والمستدامة، سيكون البرج متوافقاً مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسيحتضن مركز أعمال فائق التطور لمركز دبي للسلع المتعددة. ومُنحت مؤخراً شركة انتيريرز العالمية امتياز تجهيز الوحدات الفندقية والسكنية التابعة لعلامات تجارية.

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