الإمارات الأولى إقليمياً بالإشغال الفندقي 2021

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقعت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للاستشارات، أن تسجل فنادق الإمارات أعلى معدلات في نسب الإشغال الفندقي، متفوقة على جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفادت المؤسسة في تقرير لها عن فنادق الشرق الأوسط خلال 2021، بأن فنادق الإمارات حلت في المرتبة الأولى بمتوسط نسب إشغال متوقعة تتراوح بين 54 و75% في العام الجاري، مسجلة فارقاً كبيراً في نسب الإشغال بالمقارنة بمدن السعودية والبحرين وعُمان والكويت ومصر والأردن ولبنان. وبحسب التقرير الذي يوفر التوقعات المتعلقة بإشغال الفنادق خلال 2021 في 25 سوقاً فرعية من أسواق الضيافة الرئيسية في الشرق الأوسط، تراوحت نسبة الإشغال في فنادق دبي بين 67 و73 %، وأبوظبي 54 % ورأس الخيمة بين 56 و75 % والشارقة والفجيرة 56 و54 % على التوالي.

وارتكزت المؤسسة في إعداد هذا التقرير على التعافي الذي بدأ في الربع الرابع من عام 2020 والمستمر خلال العام الجاري،

وذكرت أنه مع التقدم في شهور 2021 تواصل العديد من الأسواق في الشرق الأوسط رحلتها نحو التعافي.

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