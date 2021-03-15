«شعاع» تُعلن عن صفقة تقنية بأبوظبي الأسبوع الجاري

المصدر: دبي- سيد صالح

أفاد جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال» بأن الشركة تخطط للإعلان عن صفقة في قطاع التقنية بأبوظبي خلال الأسبوع الجاري، متوقعاً أن تكون الصفقة المنتظرة بحجم صفقة شركة «أنغامي»، دون أن يُفصح عن تفاصيل إضافية. يذكر أن «أنغامي»، أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن إدراجها في بورصة «ناسداك» الأمريكية، وذلك بعد صفقة اندماجها مع شركة «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك» السنغافورية. وتصل قيمة صفقة «أنغامي» إلى 300 مليون دولار.

وأوضح الصديقي في مقابلة تلفزيونية لـ«بلومبيرغ» في دبي، أن الصفقة المُنتظرة لن تتعلق بشركة استحواذ لغرض خاص، إلا أنه استطرد مؤكداً أن «شعاع» مهتمة بالمزيد من شركات الاستحواذ لغرض خاص في المنطقة. وقال: «الشركة تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع التقنية».

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