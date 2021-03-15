«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» : لا تأثير سلبياً لتحويل دين «دي إكس بي»

المصدر: دبي - البيان

أكد بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان أرسله لسوق دبي المالي، أنه لا يتوقع أي تأثير سلبي على مركزه المالي، نتيجة للقرار الصادر عن الجمعية العمومية لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، في 9 مارس 2021، بخصوص تحويل الدين المصرفي المقدم من قبله.

وأعلن بنك دبي الإسلامي أنه لا يتوقع أي تأثير سلبي على مركزه المالي الناشئ عن الترتيبات المنصوص عليها في القرار المذكور. وأقرت الجمعية العمومية لشركة «دي إكس بي»، تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، من قبل شركة «مِراس»، اعتباراً من 28 فبراير الماضي، برصيد مستحق (بما في ذلك أصل الدين والفائدة المتراكمة) 4.27 مليارات درهم (يشمل 4.16 مليارات من أصل الدين، و113.3 مليون درهم من الفوائد المستحقة)، إلى 53.4 مليار سهم عادي جديد، بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأسمال الشركة، بسعر تحويل قدره 0.08 درهم لكل سهم.

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