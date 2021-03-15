إنجازات إماراتية مستمرة في مجال الاقتصاد الرقمي خلال 2020

المصدر: أبوظبي- وام

أظهرت كشوف التنافسية العالمية الصادرة عن كبريات المؤسسات الدولية استمرار الإمارات في تحقيق إنجازات ريادية، في مجال الاقتصاد الرقمي خلال 2020، ما يمثل شهادة أممية جديدة في الكفاءة التنافسية للدولة، وقدرتها على مواصلة تصنيع المستقبل، الذي يرسخ التنمية المستدامة. شملت قائمة مؤشرات التنافسية في الاقتصاد الرقمي، التي نجحت الإمارات بارتيادها واستحقت بجدارة أن تصنف فيها ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم، وفقاً لما رصده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لـ25 مؤشراً خلال 2020، عززت في مجملها من خزينة إنجازاتها التي تسعى لمراكمتها وهي تدخل بقوة إلى الخمسين الثانية من مئويتها، التي دشنتها بالوصول إلى المريخ.

كما شملت حزمة التقارير التي وثقت الإنجازات الإماراتية وصنفتها ضمن الـ 10 الكبار في مؤشرات التنافسية في قطاع الاقتصاد الرقمي مسح الحكومة الإلكترونية، الذي نفذته الأمم المتحدة العام الماضي، بالإضافة إلى التقارير السنوية للتنافسية العالمية الصادرة من كبرى الهيئات والمنظمات الدولية عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمنتدى الاقتصادي العالمي وكلية إنسياد، والتنافسية العالمية 4.0، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد «ليجاتم»، والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة «سوشيال بروجرس امبيرانيف»، ومؤسسة «بيرتلمان ستيفتنج».

مؤشرات

وتضمنت قائمة مؤشرات التنافسية، التي حازت فيها الدولة موقع الصادرة الدولية والمرتبة الأولى عالمياً في الاقتصاد الرقمي كلاً من مؤشر اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، في مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية، الذي أجرته الأمم المتحدة، كما تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في مجموعة من مؤشرات التقارير، التي يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي مثل مؤشر اشتراكات النطاق العريض المحمول، في تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، وكذلك تغطية شبكة الهاتف النقال (كنسبة مئوية من السكان) في تقرير تنافسية السياحة والسفر.

كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر النطاق العريض اللاسلكي في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

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