استبيان: 62 % من المهنيين بالدولة يفضلون العمل لحسابهم الخاص

المصدر: دبي - البيان

كشف موقع «بيت.كوم»، في استبيان بعنوان «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021» بالتعاون مع مؤسسة «يوجوف»، المتخصصة بأبحاث السوق، أن 62% من المهنيين في الإمارات يفضلون العمل لحسابهم الخاص.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»: لم يعد اهتمام رواد الأعمال في المنطقة يقتصر على المكاسب المادية فحسب، حيث باتوا يميلون بشكل متزايد ليكونوا طموحين بطرق مختلفة. ويتجلى الهدف الأساسي من هذا الاستبيان في اكتشاف وفهم آراء رواد الأعمال بهدف تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. وسنواصل في «بيت.كوم» البحث في المواضيع التي تزود روّاد الأعمال ببيانات موثوقة لاتخاذ قرارات مدروسة.

وتستمر ريادة الأعمال بالنمو في الإمارات، فعلى الرغم من التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم، يشير الاستبيان إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى. فبالنسبة للموظفين، يفكر 70% منهم حالياً تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، وفي حين أن 19% منهم حاولوا تأسيس أعمالهم الخاصة في الماضي، وصرح 3% فقط بأنهم لم يفكروا مطلقاً بتأسيس شركتهم الخاصة. ويتطلع العديد من رواد الأعمال إلى تنمية شركاتهم الناشئة وإنشاء أعمال تجارية، حيث صرح 37% من المجيبين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنهم يمتلكون طموحات شخصية لتنمية أعمالهم على نحو أكبر في بلد إقامتهم، يليهم 27% ممن يهدفون إلى أن تصبح شركتهم معروفة على المستوى العالمي.

ومن بين الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص في المنطقة، يظهر الاستبيان أن 38% منهم في المرحلة التأسيسية لشركاتهم، في حين قال 28% آخرون إن أعمالهم مستقرة ولكن أداؤها غير جيد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز