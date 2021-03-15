«آفاق الإسلامية للتمويل» تواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

أكدت «آفاق الإسلامية للتمويل»، دعمها المتواصل للمبادرات والأنشطة المحلية، من خلال الميزات المتعدّدة التي يوفرها برنامج «أصول» الذي أطلقته قبل شهرين بهدف توفير الدعم للمؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وحرصاً من «آفاق الإسلامية للتمويل» على مواكبة توجهات حكومة الإمارات، تواصل إطلاق مبادرات وبرامج للمساعدة في مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها برنامج «أصول» الذي يشمل الأعضاء في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» «وصندوق خليفة» وغيرهما.

ومن شأن الشراكة العملية بين «آفاق الإسلامية للتمويل» ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة وغيرهما تعزيز الاستراتيجيات والخطط الفعالة للتحفيز على الابتكار ونشر ثقافة الأعمال، عبر خلق بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعـة، وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة، للمساهمة بنمو الاقتصاد الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز