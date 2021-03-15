تأجير %80 من مساحات التجزئة في التوسعة الجديدة بمركز صحارى

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز صحارى، تأجير 80% من المساحات المتاحة لأنشطة التجزئة في التوسعة الجديدة لعلامات تجارية شهيرة عالمياً، بالمركز مثل: «أل سي وايكيكي» وCCC و«سنتربوينت» و«فور ايفر 21» و«ماكس فاشن» و«كاليوبي» و«ياماماي» و«لا في إن روز» و«شو إكسبريس» و«هومر» و«دويل» و«ديون» و«هيلثي سبورت» و«كلفن كلاين» و«ريتوالز» و«أبريل» و«تيرانوفا» و«إس إم واي كي» و«هش بابيز» و«كوتون:اون» و«تايبو».

وتقدم التوسعة الجديدة أيضاً خيارات أخرى للترفيه والمطاعم، مع وجود منطقة خارجية خلابة. وقال أكرم عمار، المدير التنفيذي لمدينة «صحارى»: بات مركز صحارى الأكبر في المناطق الشمالية، بعد التوسعة الغربية، وأصبح المركز يضم عدداً أكبر من المرافق التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، بما في ذلك منطقة زجاجية جديدة، تسمح بمرور ضوء الشمس الطبيعي للمقاهي والمطاعم وغيرها من المحلات الإضافية. وتوشك المرحلة الثالثة من التوسعة الغربية على الانتهاء، وستكون جاهزة لاستقبال الجمهور مع بداية الربع الثاني من 2021.

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