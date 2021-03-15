مشتريات الأجانب والمؤسسات تمنح الأسهم 5.3 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5.3 مليارات درهم، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من قبل الأجانب والمؤسسات استهدفت قطاعات مختلفة، فيما انخفضت السيولة دون مليار درهم وتركزت على أسهم مثل «أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية».

وصعد سوق دبي بنسبة 1.04% إلى 2600 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 0.84% عند 5683.95 وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 984.43 مليون درهم منها 832.35 مليوناً في أبوظبي و152.08 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 295.27 مليون سهم موزعة بواقع 169.27 مليوناً في أبوظبي و126 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 4591 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.16% مع نمو «إعمار العقارية» 1.67% و«إعمار للتطوير» 0.7% و«إعمار مولز» 1.73% فيما انخفض «داماك» 0.88% و«ديار» 0.74% و«الاتحاد العقارية» 0.37%. وصعد قطاع البنوك 0.82% بعد نمو «دبي الإسلامي» 2.33% فيما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.42%. وارتفع قطاع الاستثمار 2.88%، وصعد قطاع النقل 1.54%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 35.14 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 30.4 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 15.37 مليون درهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 9.84%، فيما كان «الصناعات الوطنية القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.12% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.98% و«أبوظبي التجاري» 2.1% و«أبوظبي الإسلامي» 1.05%، وصعد قطاع العقار 2.26% . وزاد قطاع الاتصالات 0.1%. وارتفع قطاع الطاقة 1.08%. وزاد قطاع الاستثمار 0.18% .

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 234.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 185.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 124.11 مليون درهم، حقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 14.29%، فيما كان «الفجيرة لصناعات البناء» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.41%. وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 33 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 53 مليون درهم، منها 41.9 مليوناً في دبي و11.03 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 53 مليون درهم، منها 41.9 مليوناً في دبي و11.03 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ تعقد شركة «العالمية القابضة»، اجتماع الجمعية العمومية في 4 أبريل، للنظر في اقتراح مجلس الإدارة، بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام الماضي.

★ أوصى مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربي للتأمين (سلامة)، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8.25 فلوس للسهم عن النصف الثاني من 2020، حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 162.5 % إلى 157.04 مليون درهم، مقابل 59.8 مليوناً في 2019. وتم تحديد 18 أبريل موعداً لعقد العمومية.

★ أعلنت شركة «المستثمر الوطني»، توقيع الشركتين المملوكتين لها «فالكون انفسمنت» و«مينا سوليوشن للعقارات»، اللتين تمارسان نشاطهما تحت العلامة التجارية «كولييرز»، اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على 20 % من الأسهم في شركة «العقاريون المهنيون»، و75 % من الأسهم في شركة حلول المنشآت للاستشارات المهنية المسجلتين في السعودية، بقيمة 6.62 ملايين درهم، ونسبتها إلى رأسمال الشركة تعادل 1.75 %، ومن المتوقع أن تكتمل عمليات الاستحواذ والدفع قبل نهاية النصف الأول.

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