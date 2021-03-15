تكريم «الإمارات الإسلامي» لدمج أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

حظي «الإمارات الإسلامي» بتكريم من وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديراً لإسهاماته المتميزة في تعزيز دمج أصحاب الهمم، وذلك خلال فعالية نظمتها مبادرة المسرعات الحكومية. وتلقى «الإمارات الإسلامي» التكريم من ناصر بن خرباش، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعبدالله النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.

وكان «الإمارات الإسلامي» شارك العام الماضي بوفد رفيع المستوى قام بزيارة مؤسسات رائدة عدة في المملكة المتحدة متخصصة بتوفير الخدمات لأصحاب الهمم، وحظي الوفد بالإشادة من الوزارة تقديراً لجهوده في إجراء تحليلات المعايير الصارمة في المملكة المتحدة، وإعداد قائمة تضم 17 توصية للارتقاء بمعايير تطوير أماكن العمل الداعمة للدمج في إطار أجندة الاستدامة التي أقرتها الدولة.

وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: نفخر بتلقي هذا التكريم المتميز من وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديراً لجهودنا في تعزيز دمج أصحاب الهمم. وباعتبارنا مصرفاً نشأ ونما في الإمارات وكمؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوى الدولة، نولي أولوية قصوى لمواصلة تعزيز دمج أصحاب الهمم، ولطالما حرصنا على تأسيس بيئة تحتفي بالاختلاف وتشجع الفرص التي من شأنها تمكين كل فئات المجتمع. وعلاوة على أن دمج أصحاب الهمم يمثل خطوة صائبة على كل المقاييس، نؤمن أيضاً بإمكان تأثيره إيجاباً في مجال توفير المهارات وترسيخ الأسس لبيئة أعمال مبتكرة وعالية الإنتاجية.

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