«كونكورد إنفايرو» الهندية تعزز استثماراتها في حرة مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وسعت شركة «كونكورد إنفايرو» الهندية المتخصصة بحلول معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي الصناعية وتحلية مياه البحر استثماراتها في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مع إعلانها عن توسع إضافي بالمنطقة الحرة انطلاقاً من النجاح الذي حققته باتخاذ إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً لنشاطاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان عن توسع شركة «كونكورد إنفايرو» في حرة مطار الشارقة الدولي خلال توقيع مذكرة تفاهم أخيراً بين الهيئة والشركة الهندية من قبل سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والكابتن سوريش بهاتيا، الرئيس التنفيذي للشركة المستثمرة. وبموجب المذكرة، استأجرت شركة «كونكورد إنفايرو» قطعة إضافية من الأرض تبلغ مساحتها 130.000 قدم مربع، لتشييد مرافق حديثة لها تعزز مسيرتها في تزويد السوق المحلية وأسواق المنطقة بأحدث منتجات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الصناعية التي تنتجها المصانع في قطاعات عدة.

استثمارات نوعية

وقال سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: استقطاب استثمارات نوعية تفيد الخطط والاستراتيجيات الوطنية يحتل قائمة أولويات المنطقة الحرة لمطار الشارقة، مشيراً إلى أن توسع شركة «كونكورد إنفايرو» يعكس كفاءة جهود حرة مطار الشارقة الدولي وتميزها، وقدرتها على توفير خدمات عالية الجودة إلى المستثمرين، مؤكداً التزام الهيئة بتعزيز نمو الشركات التي توفر حلولاً مستدامة وتحافظ على البيئة والموارد، معتبراً أن ذلك يشكل ركيزة من ركائز خطط صناعة مستقبل الاقتصاد الإماراتي.

وأشاد الكابتن سوريش بهاتيا، الرئيس التنفيذي بالتسهيلات والدعم الذي قدمته حرة مطار الشارقة الدولي لشركته، والجهود التي بذلها القائمون بالمنطقة لتسريع توسع استثمار شركته وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، معتبراً أن الشركة اختارت حرة مطار الشارقة الدولي كوجهة لاستثماراتها بالمنطقة منذ العام 2005 انطلاقاً من سمعتها العالمية وخدماتها الراقية والمتطورة، والتزامها بدعم المستثمرين والحفاظ على مصالحهم، واختارت التوسع من المنطقة التي كانت سبباً من أسباب نموها وتوسيع محفظة عملائها حول العالم.

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