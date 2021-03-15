شركاء «مايكروسوفت» يوفرون 27 مليار دولار إيرادات بالإمارات 2024

المصدر: دبي - البيان

كشف بحث جديد أجرته مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن حوالي 27 مليار دولار ستكون حصيلة إيرادات جديدة تجنيها الإمارات من خلال منظومة شركاء «مايكروسوفت» المتكاملة وعملائها الذين يستخدمون الخدمات السحابية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وسلطت الدراسة البحثية التي أجريت برعاية «مايكروسوفت» الضوء على «عوائد إيرادات سحابة «مايكروسوفت» في الإمارات»، حيث تطرق البحث إلى التأثير الإيجابي لمراكز بيانات «مايكروسوفت» السحابية في الإمارات بعد إطلاقها في يونيو 2019 والتي تعمل حالياً على تقديم سحابة «مايكروسوفت» وخدماتها الذكية والموثوقة للحكومات والمؤسسات والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار البحث إلى أن منظومة شركاء «مايكروسوفت» المتكاملة، والتي تشتمل على شركائها وعملائها الذين يستخدمون الخدمات السحابية ستضيف 69,000 وظيفة جديدة إلى اقتصاد الإمارات بحلول 2024، كما ستتمكن من خلق 16,000 وظيفة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات.

ميزات واسعة

وقال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: ساعد وصول مراكز بيانات «مايكروسوفت» السحابية في الإمارات 2019 على ترسيخ دور السحابة كمحرك أساسي لعملية التحول الرقمي، خاصة مع ما توفره سحابة «مايكروسوفت» من مجموعة واسعة من الميزات بالمنطقة. وستنفق «مايكروسوفت» ومنظومة شركائها حوالي 2.3 مليار دولار لدعم تنمية أعمالهم المحلية، وبذلك تساعد منطقة مركز البيانات الجديدة على تعزيز الاقتصادات المحلية وإزالة بعض العوائق التي تحول دون اعتماد السحابة داخل المنطقة، والتي تمثل 21.1٪ من إجمالي الإيرادات الجديدة، بمجموع يعادل (27.0 مليار دولار) حتى عام 2024.

وأضاف قائلاً: تتمتع مناطق «مايكروسوفت» السحابية بمزايا عديدة تلبي احتياجات المنظمات المختلفة التي تتعلق بخصوصية البيانات والحوكمة بما في ذلك الحكومات ومؤسسات الخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية. ويتم تحقيق ذلك من خلال إتاحة أوسع مجموعة من الشهادات ومعايير الامتثال والأمان والخصوصية، مع ضمان الالتزام في نفس الوقت بأفضل التدابير الوقائية والأكثر فاعلية في هذا المجال". وتناول بحث IDC بالتفصيل العائدات التي تحققها منظومة شركاء «مايكروسوفت» المتكاملة، حيث كشفت النتائج أن منظومة شركاء «مايكروسوفت» ستجني مقابل كل دولار واحد من إيرادات «مايكروسوفت» السحابية ما يصل إلى 7.76 دولارات بحلول عام 2024، وهذا الرقم بحد ذاته يشكل ارتفاعاً جيداً مقارنة بالعدد المسجل في عام 2020 البالغ 6.01 دولارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز