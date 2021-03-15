«دافزا» تعين رئيساً تنفيذياً جديداً لمنصة «تريدلينج»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) عن تنحي محمد شبيب عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تريدلينج»، منصة التسوق الإلكتروني سريعة النمو والموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبدء تحدٍ جديد، ويتولى ماريوس سيافولا منصب الرئيس التنفيذي خلفاً له.

وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: نتوجه بجزيل الشكر إلى محمد شبيب ونشيد بدوره المحوري في تأسيس الشركة ونجاحه اللافت بقيادتها حتى اليوم، ونتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية. وسيتولى ماريوس سيافولا منصب الرئيس التنفيذي، لتواصل منصة التسوق الإلكتروني نجاحها.

وكان سيافولا يشغل منصب مدير العمليات في «تريدلينج» قبل توليه منصبه الجديد، حيث لعب دوراً رئيسياً في تأسيس الشركة التي تركز على إضافة القيمة على عمليات الاقتصاد الرقمي عبر خدماتها المتطورة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وقبل انضمامه إلى «تريدلينج» في عام 2020، شغل سيافولا منصب مدير العمليات اللوجستية في «أمازون» الشرق الأوسط، حيث أسس منظومة العمليات من الصفر ونجح بتطوير الخدمات اللوجستية الإقليمية للشركة، وقاد العديد من المشاريع الكبيرة في المنطقة.

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