زيادة طفيفة لتكاليف البناء في دبي بالربع الرابع 2020

المصدر: دبي - البيان

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء ارتفاعاً بنسبة 0.05%، خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفعت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 0.08%، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.10%. وتبين أن أسعار تكاليف البناء ارتفعت بنسبة 0.05% للمباني السكنية، حيث ارتفعت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 0.08%، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.11%.

كما سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفاعاً بنسبة 0.04% للمباني غير السكنية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.07%، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.10%.

وعند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الرابع 2020 مع الربع الرابع 2019، لوحظ انخفاض تكاليف البناء بنسبة 1.44%، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 2.43%، نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.08%.

كما انخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 1.50%، وأسهم في ذلك انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 2.46% نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.07%، ومجموعة الصناعة التحويلية 2.49%.

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