«ميلاغرو» للروبوتات الاستهلاكية تهدف للتوسع بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ميلاغرو روبوتس» لجهزة الروبوتات الاستهلاكية، والعمل على اتفاقيات شراكة ودعم الشركاء لتحقيق نمو وتوسع للعلامة التجارية في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ودول الكومنولث.

وقامت الشركة بتعيين ت.ر.غانيش مديراً للأعمال الدولية لديها للعمل على توسع شبكة شركاء القنوات عبر تحديث شبكة الموزعين والبائعين وتجار التجزئة المعتمدين في البلدان المستهدفة من قبل استراتيجية الشركة.

وقال ت.ر.غانيش: هناك إمكانات نمو واعدة لأعمال الأتمتة والاعتماد على الروبوتات في الشرق الأوسط، وتسعى شركة «ميلاغرو» لتقديم تقنياتها المبتكرة للعملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقامت فكرة تأسيس قسم الروبوتات في «ميلاغرو» لخلق التعايش والتلاحم بين البشر والروبوتات من أجل تحسين وترقية أنماط الحياة باستخدام أجهزة ذكية ومبتكرة يمكن الاستفادة منها في جميع القطاعات، كما أننا نتطلع إلى تطوير أعمالنا وزيادة حجم نموها في المنطقة.

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