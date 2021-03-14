«سيركو الشرق الأوسط» توقع مذكرة تفاهم مع «جي 42» للدفع بعجلة التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

وقعت «سيركو الشرق الأوسط»، الشركة العالمية للخدمات العامة، مذكرة تفاهم مع «جي 42»، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتهدف هذه الخطوة إلى جمع الموارد والقدرات والكفاءات الأساسية، في إطار شراكة غير حصرية بين الشركتين، لتعزيز جهود عملية التحول الرقمي المتكاملة للخدمات العامة المتنوعة والمُقدَمة للعملاء الحاليين والجدد.

وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط»: «نسعى إلى تلبية تطلعات العملاء في مجال التعهيد عبر إدارة القوى العاملة والأصول والبيانات، من خلال خدمات متميزة، تعتمد على أحدث الوسائل التقنية، ما دفعنا مباشرة إلى اختيار مجموعة «جي 42» في خطوة استراتيجية، تعود بالنفع على عملائنا بصورة أساسية. ويتيح هذا التعاون للعملاء الاستفادة من أحدث الوسائل التقنية على امتداد سلسلة القيمة، مع التوجه نحو الاعتماد على البيانات في عمليات اتخاذ القرارات وإدارة العمليات».

وقال بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي»42: «نثق بنجاح تعاوننا مع سيركو في تزويد العملاء بتحليلات مبنية على البيانات، لمساعدتهم في اتخاذ أفضل القرارات وتحسين الكفاءات، بما يرتقي بمستويات الابتكار وقيمة الخدمات».

وقال بول بوجان، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية لدى «سيركو الشرق الأوسط»: «يمكن للعملاء الاستفادة من أدوات صنع القرار المُعتمِدة بالكامل على التكنولوجيا في تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية، عبر حلولنا التقنية لإدارة القوى العاملة وتحسين الإنتاجية والحد من الهدر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز