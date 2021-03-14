مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال عجمان ومركز الإحصاء والتنافسية

المصدر: عجمان - البيان

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تفاهم مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، بهدف التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية للطرفين، بما يحقق الأهداف والبرامج الاستراتيجية لكل منهما.

وقع المذكرة عبر الاتصال المرئي، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية وأفضل الممارسات والمشاركة والتعاون في إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة، وفتح آفاق للاستفادة من الشراكات الاستراتيجية للطرفين، وكذلك الترويج والمشاركة في الأنشطة والفعاليات.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم وتحقيق أهدافها بما يعود بالنفع على خدمات ومخرجات مجلس سيدات أعمال عجمان ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية بشكل عام وسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة بصفة خاصة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية المذكرة لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للطرفين، مشيرة إلى أن المجلس يهدف إلى تقديم خدمات ذات قيمة مُضافة لعضواته من خلال توفير نتائج الدراسات والمسوح المرتبطة بالشأن الاقتصادي ومشاريع سيدات الأعمال لتوفير قاعدة بيانات متنوعة ومعتمدة تواكب النمو المطرد لمشاريع عضوات المجلس وتساعدهن على اتخاذ القرار.

وأوضحت الدكتورة هاجر الحبيشي، أن مركز عجمان للإحصاء والتنافسية حريص على تنويع شراكاته مع الجهات الحكومية في إمارة عجمان لضمان تكاتف الجهود وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات، معتبرة أن توافر الإحصائيات الرسمية أساس للإبداع واستشراف المستقبل وداعم رئيسي لاتخاذ القرار وصياغة السياسات في كافة القطاعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز