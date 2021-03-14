«مصدر» تطور مشاريع طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاواط في إثيوبيا

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»- الشركة العالمية في مجال الطاقة المتجددة- اتفاقها مع حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.

وبحضور الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومحمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى إثيوبيا، وقع أحمد شيد وزير المالية الإثيوبي، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» على مذكرة التفاهم بين الجانبين، وذلك خلال مراسم أقيمت في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا.

وتغطي هذه الاتفاقية عمليات التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والبناء والاختبار والمقاولات والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة ونقل محطات الطاقة الكهروضوئية، كما سيتم الاتفاق على مواقع إنشاء المحطات خلال مرحلة التطوير.

ومن المنتظر توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة في وقت لاحق من هذا العام، واستكمال عملية الإغلاق المالي وبدء التشغيل التجاري في عام 2022.

وأكد محمد جميل الرمحي أهمية هذه الاتفاقية، التي من شأنها المساهمة في جهود إثيوبيا لتنويع مزيج الطاقة ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

وقال: إن «مصدر» تعمل على تحفيز وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والابتكار في التقنيات النظيفة في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتتطلع إلى العمل مع حكومة إثيوبيا للمساهمة في توسيع نطاق إيصال إمدادات الكهرباء لتشمل جميع السكان.

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