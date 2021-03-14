القنصل الأمريكي يطّلع على مرافق واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

زار فيليب فراين، القنصل العام الأمريكي في دبي، واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، حيث جال برفقة إدارة سلطة الواحة على مراكز الابتكار والفضاء والتحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية واطلع على مراكز التميز الأكاديمي والتقني فيها.والتقى الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، القنصل في الواحة، والذي جال بعد اللقاء على مجموعة من أهم مرافقها بما في ذلك مشروع الإمارات لاستكشاف القمر التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، ومجمع دبي الرقمي، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، و«مركز إتش بي للابتكار»، والحرم الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي، الجامعة الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا، الذي اكتملت المرحلة الأولى من مشروع بناء حرمها الجامعي الجديد بتكلفة 200 مليون درهم.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاعات التكنولوجيا جنباً إلى جنب مع إعداد الكفاءات المتميزة أكاديمياً في تخصصات التقنية يسهم في تسريع التحول الرقمي وتوفير فرص جديدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية، مشيداً بالتعاون النوعي بين سلطة واحة دبي للسيليكون وشركات التكنولوجيا الأمريكية.

ورحّب الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، بزيارة القنصل العام الأمريكي للجامعة، التي ستفتتح حرمها الجديد بواحة دبي للسيليكون في النصف الأول من العام الجاري وتمنح شهاداتها الأكاديمية الصادرة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لطلابها.

تعزيز التعاون

عبّر فيليب فراين عن سعادته بزيارة الواحة مشيداً بجهود سلطة الواحة لتطوير مسارات الابتكار وريادة الأعمال ودعم البحث والتطوير وتسهيل التعاون بين مؤسسة أكاديمية رائدة مثل جامعة روتشستر وشركات التكنولوجيا العالمية. وأكد تعزيز التعاون الأمريكي الإماراتي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متميزة إقليمياً وعالمياً لجذب مختلف قطاعات التكنولوجيا من المشاريع الناشئة والشركات التكنولوجية.

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