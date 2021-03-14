استطلاع «البيان»: مستخدمو «التواصل» يستحقون تعويضاً مقابل بياناتهم

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

عبّر 81 % من قراء «البيان الإلكتروني» و90.8 % من متابعي البيان عبر «تويتر» عن اعتقادهم بأنه على مواقع التواصل الاجتماعي تعويض المستخدمين مقابل مشاركة بياناتهم مع المعلنين، فيما يشير خبراء قانونيون إلى أنه على الرغم من الانتشار الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي وزيادة عدد مستخدميها الذي تجاوز لدى بعضها - مثل «فيسبوك» - أكثر من مليار مستخدم، فلا يوجد أي نص ضمن شروط الاستخدام يسمح للمستخدم بتعويض مادي مقابل استخدام بياناته الشخصية أو مشاركتها مع طرف ثالث حتى في حال مشاركة بياناته مع أطراف أخرى بغرض الإعلان أو أهداف أخرى.

وتضع شبكات التواصل الاجتماعي المستخدم أمام خيار واحد هو القبول بكل ما ورد في الشروط والأحكام وما يتفرع عنها من روابط فرعية كسياسة السرية مثلاً، وفي حالة رفض المستخدم هذا الخيار الوحيد فلن يسمح له النظام باستكمال التسجيل كمستخدم جديد. وقال المحامي غانم الهاجري: الشريك المؤسس ورئيس قسم التقاضي لمكتب آيكلو ICLO، للمحاماة في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن مواقع التواصل الاجتماعي تشترط بوضوح أن يوافق المستخدم على الشروط والأحكام بالضغط على كلمة «موافق» أو بالتأشير على مربع خاص بذلك، فتعتبر أن المستخدم قد وافق صراحة على تمكينها من جمع واستعمال بياناته الخاصة بل والسماح لها لمشاركة هذه البيانات لطرف ثالث لأغراض بحثية أو تسويقية.

وأوضح المستشار الهاجري: «في حالة موافقة المستخدم الجديد، فإن هذه البيانات تتحول إلى سلعة رقمية يمكن أن تقوم بتحليلها باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتقديم إعلانات موجهة للمستخدم حسب اهتماماته وهواياته أو تقوم ببيعها لأطراف ثالثة خصوصاً وأن الشروط المكتوبة لشبكات التواصل الاجتماعي تنوه إلى ذلك صراحة. وباعتبار أن الاشتراك في هذه الشبكات هو عقد يقوم على السماح بالوصول إلى الشبكة مجاناً مقابل السماح بالاطلاع على البيانات الشخصية، فإنه من حيث المبدأ لا يمكن أن يطالب المستخدم بمقابل لاستخدام بياناته الشخصية أو مشاركتها مع طرف ثالث لأن ذلك لم يكن من شروط الاتفاق».

وما يعقد الأمر أكثر أنه في حال وقع نزاع بين المستخدم والشركة يكون الاختصاص لمحاكم ضمن نطاق جغرافي محدد، فمثلاً يكون الاختصاص في وقع نزاع مع «تويتر» لمحاكم كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

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